Cristiano Ronaldo, goluri pe bandă rulantă la Al-Nassr. "Dublă" pentru lusitan în amicalul pierdut de arabi - Antena Sport

Cristiano Ronaldo și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor într-un alt amical disputat de Al-Nassr înainte de startul sezonului din Saudi Pro League. Lusitanul a reușit să înscrie de două ori, însă echipa sa a fost învinsă de Almeria într-un meci de pregătire disputat în Spania, țara în care “CR7” a scris istorie în tricoul Realului.
În duelul respectiv și-a făcut și apariția Inigo Martinez, fotbalistul adus de la Barcelona în mod suprinzător în această vară.
Cristiano Ronaldo, goluri pe bandă rulantă în amicalele lui Al-Nassr
Partida dintre Al-Nassr și Almeria nu a început bine pentru formația lui Jorge Jesus. Ibericii din La Liga2 au deschis scorul după doar șase minute prin Arribas. Replica arabilor nu a ezitat să apară, iar în minutul 17 Cristiano Ronaldo a restabilit egalitatea la capătul unei faze în care jucătorii din Golf au combinat foarte bine în careul defensivei spaniole.
În minutul 39, Al-Nassr a trecut în avantaj, după ce Cristiano Ronaldo a marcat din nou, de această dată de la punctul cu var. La pauză s-a intrat însă la egalitate, pentru că ibericii au făcut 2-2 la “borna” 43, prin Embarba. Același jucător al Almeriei a fost cel care a marcat din nou și a stabilit și rezultatul final, 3-2 pentru iberici.
Reușitele lui “CR7” nu au fost astfel de ajuns pentru a o ajuta pe Al-Nassr să câștige în meciul în care Inigo Martinez a debutat pentru arabi. Acum câteva zile, formația din Golf l-a cumpărat de la Barcelona pe jucătorul de 34 de ani în cadrul unei afaceri care a surprins lumea fotbalului mare.
Cristiano Ronaldo a ajuns să marcheze la fiecare amical disputat în tricoul lui Al-Nassr în acest sezon, după reușita cu Toulouse și hat-trick-ul cu Rio Ave.