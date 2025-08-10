Cristiano Ronaldo, goluri pe bandă rulantă la Al-Nassr. "Dublă" pentru lusitan în amicalul pierdut de arabi - Antena Sport

Cristiano Ronaldo, alături de coechipieri după un gol înscris pentru Al-Nassr / X Al Nassr FC

Cristiano Ronaldo și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor într-un alt amical disputat de Al-Nassr înainte de startul sezonului din Saudi Pro League. Lusitanul a reușit să înscrie de două ori, însă echipa sa a fost învinsă de Almeria într-un meci de pregătire disputat în Spania, țara în care “CR7” a scris istorie în tricoul Realului.

În duelul respectiv și-a făcut și apariția Inigo Martinez, fotbalistul adus de la Barcelona în mod suprinzător în această vară.

Cristiano Ronaldo, goluri pe bandă rulantă în amicalele lui Al-Nassr

Partida dintre Al-Nassr și Almeria nu a început bine pentru formația lui Jorge Jesus. Ibericii din La Liga2 au deschis scorul după doar șase minute prin Arribas. Replica arabilor nu a ezitat să apară, iar în minutul 17 Cristiano Ronaldo a restabilit egalitatea la capătul unei faze în care jucătorii din Golf au combinat foarte bine în careul defensivei spaniole.

În minutul 39, Al-Nassr a trecut în avantaj, după ce Cristiano Ronaldo a marcat din nou, de această dată de la punctul cu var. La pauză s-a intrat însă la egalitate, pentru că ibericii au făcut 2-2 la “borna” 43, prin Embarba. Același jucător al Almeriei a fost cel care a marcat din nou și a stabilit și rezultatul final, 3-2 pentru iberici.