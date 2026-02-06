E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie - Antena Sport

Plecat de la Petrolul, Alexandru Tudorie a semnat cu Wuhan Three Towns la începutul anului trecut, formaţie care a plătit pentru transferul lui 200.000 de euro.

La începutul anului, clubul a oficializat despărţirea de român. Presa din China a anunțat imediat că Alexandru Tudorie este foarte aproape să semneze cu formația Guangdong GZ-Power, din liga a doua chineză. El s-a pregătit timp de câteva săptămâni cu noua formaţie, iar de curând clubul a oficializat mutarea.

În cele 26 de meciuri jucate în China, pentru Wuhan Three Towns, în prima ligă, Tudorie a înscris 10 goluri, fiind unul dintre cei mai buni marcatori din campionat. La noua echipă, românul este cel mai important fotbalist, iar noua formaţie a ratat anul trecut promovarea în prima ligă, terminând pe locul 3.