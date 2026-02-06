Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie

E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie

Radu Constantin Publicat: 6 februarie 2026, 16:49

Comentarii
E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie

Plecat de la Petrolul, Alexandru Tudorie a semnat cu Wuhan Three Towns la începutul anului trecut, formaţie care a plătit pentru transferul lui 200.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La începutul anului, clubul a oficializat despărţirea de român. Presa din China a anunțat imediat că Alexandru Tudorie este foarte aproape să semneze cu formația Guangdong GZ-Power, din liga a doua chineză. El s-a pregătit timp de câteva săptămâni cu noua formaţie, iar de curând clubul a oficializat mutarea.

În cele 26 de meciuri jucate în China, pentru Wuhan Three Towns, în prima ligă, Tudorie a înscris 10 goluri, fiind unul dintre cei mai buni marcatori din campionat. La noua echipă, românul este cel mai important fotbalist, iar noua formaţie a ratat anul trecut promovarea în prima ligă, terminând pe locul 3.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Observator
O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din dosar
Fanatik.ro
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din dosar
16:44
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie
16:25
OFICIAL | Un jucător crescut de Real Madrid a plecat de la CFR Cluj, dar rămâne în Liga 1! Echipa unde va evolua
16:24
Simona Halep a vorbit deschis despre tenis, la un an de la retragere. Săgeți către sistemul din România
16:23
Revenire importantă în tabăra FCSB. Elias Charalambous se va baza pe el în curând
16:07
FC Argeș – Hermannstadt LIVE SCORE (17:00). Echipele de start. Ce se întâmplă cu Dennis Politic
15:55
Nicolae Stanciu a dezvăluit cum a decis să revină în China: “N-am mai văzut în viața mea așa ceva”
Vezi toate știrile
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 6 Daniel Bîrligea, “interzis” după FCSB – Botoşani 2-1. Ce s-a întâmplat la Arena Naţională
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer