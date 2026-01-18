Ianis Hagi, în afara lotului lui Alanyaspor pentru meciul cu Fenerbache. Ionuț Radu, titular în Celta - Rayo - Antena Sport

Ziua de duminică este una plină de fotbal european, iar românii au posibilitatea să analizeze atât prestațiile stranierilor la echipele lor de club, cât și evoluțiile celor mai tari formații din acest sport. Ianis Hagi, căpitanul din ultimele meciuri ale naționalei, o va întâlni cu Alanyaspor pe Fenerbahce, viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League, într-un meci din Superliga Turciei.
Într-un weekend plin de fotbal european, anumite partide ies în evidență pentru fanii români ai acestui sport. Antena Sport va acoperi cele mai tari meciuri ale zilei, fie că este vorba despre stranieri sau despre echipele de top precum Barcelona sau AC Milan, cea din urmă având posibilitatea să se apropie în fruntea Serie A de Interul lui Cristi Chivu.
Alanyaspor – Fenerbahce 2-1, PAOK – OFI Creta 3-0, Celta Vigo – Rayo Vallecano 0-0
PAOK – OFI Creta 3-0, Min. 43: Trupa din Salonic face scor de neprezentare pe teren propriu grație lui Georgios Giakoumakis.
PAOK – OFI Creta 2-0, Min. 40: Taison majorează avantajul trupei lui Răzvan Lucescu.
Update: A început meciul dintre Celta Vigo și Rayo Vallecano.
Alanyaspor – Fenerbahce 2-1, Min. 27: Formația gazdă marchează din nou prin congolezul Gaius Makouta.
PAOK Salonic – OFI Creta, Min. 18: Elevii lui Răzvan Lucescu deschid scorul prin Dimitrios Pelkas.
Alanyaspor – Fenerbahce 1-1, Min. 9: Galben-albaștrii restabilesc egalitatea prin Talisca.
Alanyaspor – Fenerbahce 1-0, Min. 3: Echipa lui Hagi și Agdag deschide rapid scorul prin kosovarul Florent Hadergjonaj.
Update: Au început partidele dintre Alanyaspor și Fenerbahce, respectiv PAOK Salonic și OFI Creta.
Update: Ionuț Radu e titular în meciul dintre Celta Vigo și Rayo Vallecano. Andrei Rațiu, celălalt stranier care ar fi putut evolua în acest duel, nu e în lot din cauza unei accidentări.
Update: Ianis Hagi nu este în lotul lui Alanyaspor pentru meciul cu Fenerbahce. Mijlocașul are febră, astfel că va fi nevoit să stea pe bară la partida cu ocupanta locului 2 din Turcia. Umit Akdag, internaționalul român de tineret, e în primul 11.
“Fotbaliștii Nicolas Janvier și Ianis Hagi au acuzat febră ridicată, iar în urma investigațiilor medicale s-a constatat o infecție a căilor respiratorii superioare. Cei doi au început tratamentul și nu fac parte din lotul pentru meciul cu Fenerbahçe“, a fost comunicatul emis de Alanyaspor.
Știrea inițială
Formația lui Ianis Hagi se află pe locul 10 în Superliga Turciei, în timp ce Fener e pe poziția secundă în clasament, la patru puncte distanță de liderul Galatasaray, dar și cu un meci în minus. Ambele echipe vin după meciuri de cupă, Alanyaspor remizând acum cinci zile cu Karagumruk, în timp ce galben-albaștrii au câștigat contra lui Beyoglu Yeni Carsi.
De la aceeași oră, PAOK Salonic, formația antrentă de Răzvan Lucescu, dă peste Ofi Creta, într-un meci care pune față în față echipa de pe locul 2 din Grecia cu cea de pe locul 10. Elevii antrenorului român sunt la un punct distanță de Olympiacos. Tot în Grecia joacă mai târziu AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, care o întâlnește într-un derby pe Panathinaikos.
De la 19:30, Ionuț Radu apără poarta Celtei Vigo în fața lui Rayo Vallecano. Duelul ar fi putut pune față în față doi stranieri, respectiv pe portar și pe Andrei Rațiu, însă fundașul dreapta este accidentat.
De la 21:45, AC Milan o înfruntă pe San Siro pe Lecce. Trupa lui Allegri are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu care s-a impus cu Udinese în etapa cu numărul 21. În cazul unei victorii, “rossonerrii” revin la trei puncte de rivala din oraș.
De la 22:00, ultimul meci interesant al zilei le pune față în față pe Real Sociedad și Barcelona. Liderul din La Liga este sub presiune după ce Real Madrid a învins-o pe Levante și s-a apropiat la un punct, în timp ce bascii își doresc să scape din zona de jos a ierarhiei, fiind la doar două puncte de prima echipă aflată în zona retrogradării, Deportivo Alaves.
Cele mai tari meciuri ale zilei
- Alaynaspor – Fenerbahce, Ora 19:00
- PAOK – Ofi Creta, ora 19:00
- Celta Vigo – Rayo Vallecano, ora 19:30
- AEK – Panathinaikos, Ora 21:00
- AC Milan – Lecce, Ora 21:45
- Real Sociedad – Barcelona, Ora 22:00
- Imaginea cu Salah care i-a înfuriat pe egipteni, după ce starul lui Liverpool a ratat un penalty pentru „faraoni”
- Conducerea s-a conformat! Primul jucător prezentat de echipa lui Marius Șumudică
- Senegal – Maroc LIVE SCORE (21:00). Gazda competiției poate scrie istorie după 50 de ani
- Dennis Man, pe teren în victoria lui PSV cu Fortuna Sittard. Nota primită de român
- Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări