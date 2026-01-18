Ianis Hagi, în afara lotului lui Alanyaspor pentru meciul cu Fenerbache. Ionuț Radu, titular în Celta - Rayo - Antena Sport

Alanyaspor – Fenerbahce 1-0, Min. 3: Echipa lui Hagi și Agdag deschide rapid scorul prin kosovarul Florent Hadergjonaj.

Update: Au început partidele dintre Alanyaspor și Fenerbahce, respectiv PAOK Salonic și OFI Creta.

Update: Ionuț Radu e titular în meciul dintre Celta Vigo și Rayo Vallecano. Andrei Rațiu, celălalt stranier care ar fi putut evolua în acest duel, nu e în lot din cauza unei accidentări.

Update: Ianis Hagi nu este în lotul lui Alanyaspor pentru meciul cu Fenerbahce. Mijlocașul are febră, astfel că va fi nevoit să stea pe bară la partida cu ocupanta locului 2 din Turcia. Umit Akdag, internaționalul român de tineret, e în primul 11.

“Fotbaliștii Nicolas Janvier și Ianis Hagi au acuzat febră ridicată, iar în urma investigațiilor medicale s-a constatat o infecție a căilor respiratorii superioare. Cei doi au început tratamentul și nu fac parte din lotul pentru meciul cu Fenerbahçe“, a fost comunicatul emis de Alanyaspor.

Știrea inițială

Formația lui Ianis Hagi se află pe locul 10 în Superliga Turciei, în timp ce Fener e pe poziția secundă în clasament, la patru puncte distanță de liderul Galatasaray, dar și cu un meci în minus. Ambele echipe vin după meciuri de cupă, Alanyaspor remizând acum cinci zile cu Karagumruk, în timp ce galben-albaștrii au câștigat contra lui Beyoglu Yeni Carsi.

De la aceeași oră, PAOK Salonic, formația antrentă de Răzvan Lucescu, dă peste Ofi Creta, într-un meci care pune față în față echipa de pe locul 2 din Grecia cu cea de pe locul 10. Elevii antrenorului român sunt la un punct distanță de Olympiacos. Tot în Grecia joacă mai târziu AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, care o întâlnește într-un derby pe Panathinaikos.

De la 19:30, Ionuț Radu apără poarta Celtei Vigo în fața lui Rayo Vallecano. Duelul ar fi putut pune față în față doi stranieri, respectiv pe portar și pe Andrei Rațiu, însă fundașul dreapta este accidentat.

De la 21:45, AC Milan o înfruntă pe San Siro pe Lecce. Trupa lui Allegri are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu care s-a impus cu Udinese în etapa cu numărul 21. În cazul unei victorii, “rossonerrii” revin la trei puncte de rivala din oraș.

De la 22:00, ultimul meci interesant al zilei le pune față în față pe Real Sociedad și Barcelona. Liderul din La Liga este sub presiune după ce Real Madrid a învins-o pe Levante și s-a apropiat la un punct, în timp ce bascii își doresc să scape din zona de jos a ierarhiei, fiind la doar două puncte de prima echipă aflată în zona retrogradării, Deportivo Alaves.

Cele mai tari meciuri ale zilei