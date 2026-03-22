Real Madrid – Atletico LIVE TEXT (22:00). „Los blancos”, obligați la victorie contra marii rivale

Real Madrid – Atletico este capul de afiș al etapei cu numărul 29 din campionatul Spaniei, iar partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa este obligată să câștige în fața propriilor suporteri, pentru a ține aproape de rivala Barcelona, care s-a impus mai devreme în fața celor de la Rayo Vallecano.

Real Madrid trebuie să câștige în La Liga pentru a rămâne aproape de liderul Barcelona, iar disputa cu Atletico Madrid se anunță a fi una foarte „încinsă” pe „Bernabeu”.

Formația antrenată de Alvaro Arbeloa se va bucura din plin de revenirea lui Kylian Mbappe, dar nu va avea în teren unul dintre cei mai importanți jucători: Thibaut Courtois.

În partida tur, care a avut loc pe data de 27 septembrie, Atletico Madrid s-a impus cu scorul de 5-2. Diego Simeone nu are nici el o altă opțiune decât victoria pe „Bernabeu”, având șansa de a urca pe podium.