Mircea Lucescu aduce încă un portar pentru meciul cu Turcia! Cine ar urma să-l înlocuiască pe Ionuț Radu

Mircea Lucescu are probleme tot mai mari cu câteva zile înaintea barajului cu Turcia, după ce un alt portar s-a accidentat. Dacă sâmbătă selecționerul s-a văzut nevoit să-l înlocuiască pe Mihai Popa (cu Căbuz), acum, „Il Luce” l-a pierdut și pe Ionuț Radu.

Jucătorul celor de la Celta Vigo a ieșit „șifonat” din disputa cu Deportivo Alaves, iar tehnicianul român se vede nevoit să caute încă un goalkeeper pentru partida de la Istanbul.

Ionuț Radu, incert pentru Turcia – România. Ce soluție are Mircea Lucescu

Cu câteva zile înaintea duelului cu Turcia, Mircea Lucescu are mari probleme de efectiv, selecționerul fiind pe punctul de a pierde un al doilea portar în mai puțin de 24 de ore.

Potrivit fanatik.ro, tehnicianul echipei naționale are deja două variante de înlocuire pentru Ionuț Radu, cea principală fiind Otto Hindrich, portarul celor de la Legia Varșovia.

Sursa citată menționează că o altă soluție ar fi chiar Ștefan Târnovanu, pus pe liber de FCSB pentru a-i face loc lui Popa, acesta fiind eligibil pentru regula U21 în Liga 1.