Home | Fotbal | Liga Portugal | Estrela Amadora – Casa Pia 4-0. Echipa lui Ianis Stoica, show total! Românul a scos un penalty
LIVE VIDEO

Estrela Amadora – Casa Pia 4-0. Echipa lui Ianis Stoica, show total! Românul a scos un penalty

Bogdan Stănescu Publicat: 20 martie 2026, 23:59

Comentarii
Ianis Stoica într-un meci pentru Estrela Amadora / Profimedia Images

Meciul Estrela Amadora – Casa Pia e în direct în AntenaPLAY şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport vineri, de la ora 22:15. Estrela – Casa Pia deschide etapa cu numărul 27 din Liga Portugal. Românul Ianis Stoica (23 de ani) e titular la gazde.

Înaintea acestui meci, formaţia românului Ianis Stoica e pe locul 13 în Liga Portugal, cu 25 de puncte. Casa Pia e pe 15, cu 24 de puncte.

Min. 76: Estrela Amadora – Casa Pia 4-0! Doue a înscris cu o scăriţă superbă

Min. 76: Ianis Stoica a fost schimbat cu Jorge Meireles

Min. 51: Ratare monumentală a lui Ianis Stoica! Românul a trimis cu capul, din plonjon, din doar câţiva metri, dar balonul a trecut razant pe lângă poartă

Min. 45+4: Estrela Amadora – Casa Pia 3-0! Rodrigo Pinho a realizat “dubla”, după o pasă foarte bună a lui Marcus. Pinho a înscris cu un şut plasat

Min. 37: Estrela Amadora – Casa Pia 2-0! Marcus a profitat de o gafă uriaşă în apărarea Casei Pia şi a dus scorul la 2-0

Min. 12: Estrela Amadora – Casa Pia 1-0! Rodrigo Pinho a transformat penalty-ul scos de Ianis Stoica

Min. 10: Ianis Stoica a scos un penalty! Jucătorul român a fost faultat în careu

Min. 1: A început meciul!

Estrela Amadora (4-4-2): Ribeiro – Scholze, Patrick, Schappo, Langa – Marcus, E. Doue, Jansson, Ianis Stoica – Oliveira Botelho, Pinho Antrenor: Joao Nuno

Casa Pia (4-3-3): Sequeira – Goulart, Kaly, Geraldes – Conte, Perez, Brito, Larrazabal – Livramento, Cassiano, Livolant Antrenor: Alvaro Pacheco

Înapoi la Homepage
Comentarii


Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
23:42

23:25

22:28

22:13

22:01

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
