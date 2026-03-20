Estrela Amadora – Casa Pia 4-0. Echipa lui Ianis Stoica, show total! Românul a scos un penalty

Meciul Estrela Amadora – Casa Pia e în direct în AntenaPLAY şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport vineri, de la ora 22:15. Estrela – Casa Pia deschide etapa cu numărul 27 din Liga Portugal. Românul Ianis Stoica (23 de ani) e titular la gazde.

Înaintea acestui meci, formaţia românului Ianis Stoica e pe locul 13 în Liga Portugal, cu 25 de puncte. Casa Pia e pe 15, cu 24 de puncte.

Estrela Amadora – Casa Pia 4-0 LIVE VIDEO

Min. 76: Estrela Amadora – Casa Pia 4-0! Doue a înscris cu o scăriţă superbă

Min. 76: Ianis Stoica a fost schimbat cu Jorge Meireles

Min. 51: Ratare monumentală a lui Ianis Stoica! Românul a trimis cu capul, din plonjon, din doar câţiva metri, dar balonul a trecut razant pe lângă poartă

Min. 45+4: Estrela Amadora – Casa Pia 3-0! Rodrigo Pinho a realizat “dubla”, după o pasă foarte bună a lui Marcus. Pinho a înscris cu un şut plasat