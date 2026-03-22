Colorado Avalanche – Washington Capitals 3-2. Nelson a adus victoria în OT. Alex Ovechkin, la golul 1000 în NHL

Colorado Avalanche a învins-o duminică seară pe Washington Capitals, scor 3-2, într-un meci care a fost LIVE în AntenaPLAY. Liderul din NHL şi prima echipă care a obţinut calificarea în play-off sezonul acesta a avut nevoie de prelungiri pentru a se impune în duelul care a avut loc în Capital One Arena din Washington D.C.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Brock Nelson, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 cu Statele Unite, a fost cel care a marcat golul victoriei, după o fază creată de Martin Necas.

Colorado Avalanche – Washington Capitals 3-2

Washington a deschis scorul în prima repriză prin Sourdiff, după o pasă de geniu a lui McMichael, marcând şi singurul gol al primelor 20 de minute. După o repriză secundă fără foarte multe ocazii importante, jocul s-a aprins în actul al treilea.

Două greşeli uriaşe au dus la cele două goluri marcate de Colorado în timpul regulamentar. Mai întâi Logan Thompson, portarul lui Capitals, care a făcut o două reprize excelente, a pasat din spatele porţii direct în crosa lui Necas. Cehul a trimis apoi în faţa porţii, de unde căpitanul Landeskog a trimis în poartă fără emoţii.

Câteva minute mai târziu, Colorado a preluat conducerea. Între cercuri, tânărul de 19 ani al lui Capitals, Cole Hutson, a vrut să prindă pucul, dar Nicolas Roy a profitat imediat şi l-a învins pe Thompson.