Home | NHL | Colorado Avalanche – Washington Capitals 3-2. Nelson a adus victoria în OT. Alex Ovechkin, la golul 1000 în NHL
Colorado Avalanche – Washington Capitals 3-2. Nelson a adus victoria în OT. Alex Ovechkin, la golul 1000 în NHL

Alex Masgras Publicat: 22 martie 2026, 21:44

Colorado Avalanche – Washington Capitals 3-2. Nelson a adus victoria în OT. Alex Ovechkin, la golul 1000 în NHL

Cole Hutson, în duel cu Nathan MacKinnon / Getty Images

Colorado Avalanche a învins-o duminică seară pe Washington Capitals, scor 3-2, într-un meci care a fost LIVE în AntenaPLAY. Liderul din NHL şi prima echipă care a obţinut calificarea în play-off sezonul acesta a avut nevoie de prelungiri pentru a se impune în duelul care a avut loc în Capital One Arena din Washington D.C.

Brock Nelson, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 cu Statele Unite, a fost cel care a marcat golul victoriei, după o fază creată de Martin Necas.

Colorado Avalanche – Washington Capitals 3-2

Washington a deschis scorul în prima repriză prin Sourdiff, după o pasă de geniu a lui McMichael, marcând şi singurul gol al primelor 20 de minute. După o repriză secundă fără foarte multe ocazii importante, jocul s-a aprins în actul al treilea.

Două greşeli uriaşe au dus la cele două goluri marcate de Colorado în timpul regulamentar. Mai întâi Logan Thompson, portarul lui Capitals, care a făcut o două reprize excelente, a pasat din spatele porţii direct în crosa lui Necas. Cehul a trimis apoi în faţa porţii, de unde căpitanul Landeskog a trimis în poartă fără emoţii.

Câteva minute mai târziu, Colorado a preluat conducerea. Între cercuri, tânărul de 19 ani al lui Capitals, Cole Hutson, a vrut să prindă pucul, dar Nicolas Roy a profitat imediat şi l-a învins pe Thompson.

La al cincilea powerplay pe care l-a avut în această partidă, Washington a restabilit egalitatea prin Alex Ovechkin. Căpitanul lui Capitals a marcat golul 1000 în NHL (n.r. goluri în sezonul regulat + goluri în playoff). Rusul a devenit al doilea jucător din istorie care ating borna 1000 după legendarul Wayne Gretzky. “The Great One” a marcat în cariera sa 1016 goluri. Primăvara trecută, Ovechkin a doborât recordul lui Gretzky din sezonul regulat.

Cele două echipe au obţinut fiecare câte un punct după primele 60 de minute. În overtime însă, Brock Nelson a adus încă un punct echipei sale, când a înscris golul victoriei.

Washington Capitals a ajuns astfel la 79 de puncte şi este la cinci puncte de ultimul wildcard. Cu toate acestea, echipa lui Spencer Carberry are şi un meci mai puţin disputat faţă de Detroit Red Wings.

"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad
De partea cealaltă, Colorado Avalanche a ajuns la 102 puncte după 69 de meciuri şi este la cinci puncte distanţă de Dallas Stars, echipa de echipa de pe locul 2 în ligă şi locul 2 în clasamentul general din NHL.

Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Citește și:
Momentul dramatic în care un şofer spulberă două familii pe o stradă din Fălticeni: "Avea peste 100 la oră"
Observator
Momentul dramatic în care un şofer spulberă două familii pe o stradă din Fălticeni: "Avea peste 100 la oră"
Invitată de FRF să cânte imnul României, celebra solistă a dezvăluit comportamentul șocant: „M-au înjurat de m-au nenorocit!”
Fanatik.ro
Invitată de FRF să cânte imnul României, celebra solistă a dezvăluit comportamentul șocant: „M-au înjurat de m-au nenorocit!”
21:25

Nota luată de Dennis Man după ce a fost schimbat la pauza meciului Telstar – PSV
21:21

România pierde primul duel cu Turcia. Echipa națională de handbal, eliminată din drumul spre Mondial
21:09

Fiorentina – Inter LIVE SCORE (21:45). Echipa suspendatului Cristi Chivu poate reveni la 8 puncte de Milan
21:04

UPDATEPanică înainte de Turcia – România. Ionuț Radu s-a prăbușit pe gazon. Anunțul oficial al Celtei
21:00

Real Madrid – Atletico LIVE TEXT (22:00). Mbappe și Bellingam, doar rezerve
20:53

Hermannstadt – FC Botoșani 3-0. Succes clar pentru sibieni, la meciul 300 pentru Dorinel Munteanu pe bancă
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 4 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 5 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 6 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav