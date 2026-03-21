George Cîmpanu, execuție imparabilă în China! Românul, protagonist într-un meci cu 6 goluri

Transferat de la FC Botoșani pentru doar 50.000 de euro, George Cîmpanu face senzație în China, acolo unde evoluează pentru cei de la Chongqing Tonglianglong.
Echipa românului a remizat dramatic în cursul zilei de sâmbătă contra celor de la Chengdu Rongcheng, la capătul unui meci în care Cîmpanu a marcat un gol fantastic.
George Cîmpanu, un nou gol pentru Chongqing Tonglianglong
George Cîmpanu pare să se fi adaptat excelent în campionatul Chinei, dovadă fiind faptul că fotbalistul român a marcat încă o dată pentru cei de la Chongqing Tonglianglong.
În disputa contra celor de la Chengdu Rongcheng, jucătorul cumpărat de la FC Botoșani a redus din diferență pentru echipa sa, după ce l-a învins pe portarul advers cu un șut imparabil, direct la vinclu (min. 74).
Condusă cu 2-0, Chongqing Tonglianglong a întors rezultatul, dar a scăpat victoria printre degete. Behram Abduweli a înscris pentru oaspeți în al patrulea minut de prelungire, iar jocul s-a terminat 3-3.
Alexandru Ioniţă II și Alex Tudorie, evoluții bune în China
Ioniţă a închis tabela în meciul pe care Yunnan Yukun l-a câştigat cu 4-0 în faţa formaţiei Shandong Taishan, în etapa a treia, în minutul 88. Fostul jucător al Rapidului a oferit şi două pase decisive, la primul şi al treilea gol, marcate de Caio Vinicius (2), respectiv Oscar Taty Maritu (32). Congolezul a reuşit dubla, după ce punctase şi în min. 28. Ioniţă a fost înlocuit în min. 90, iar fundaşul Andrei Burcă a fost integralist la gazde.
În liga secundă (League One), Guangdong GZ-Power a dispus de Foshan Nanshi cu 3-2, în deplasare, în etapa a doua, ultimul gol al învingătorilor fiind reuşit de Tudorie (62), care a bifat toate minutele.
Nikao (5) şi Xuan Han (26) au mai punctat pentru Guangdong, iar golurile gazdelor au fost reuşite de Gabriel Bispo (76) şi de Yumiao Qian (90+3). Mame Ndiaye (20) a ratat un penalty pentru Foshan Nanshi, anunță Agerpres.
