George Cîmpanu, execuție imparabilă în China! Românul, protagonist într-un meci cu 6 goluri

Transferat de la FC Botoșani pentru doar 50.000 de euro, George Cîmpanu face senzație în China, acolo unde evoluează pentru cei de la Chongqing Tonglianglong.

Echipa românului a remizat dramatic în cursul zilei de sâmbătă contra celor de la Chengdu Rongcheng, la capătul unui meci în care Cîmpanu a marcat un gol fantastic.

George Cîmpanu, un nou gol pentru Chongqing Tonglianglong

George Cîmpanu pare să se fi adaptat excelent în campionatul Chinei, dovadă fiind faptul că fotbalistul român a marcat încă o dată pentru cei de la Chongqing Tonglianglong.

În disputa contra celor de la Chengdu Rongcheng, jucătorul cumpărat de la FC Botoșani a redus din diferență pentru echipa sa, după ce l-a învins pe portarul advers cu un șut imparabil, direct la vinclu (min. 74).

Condusă cu 2-0, Chongqing Tonglianglong a întors rezultatul, dar a scăpat victoria printre degete. Behram Abduweli a înscris pentru oaspeți în al patrulea minut de prelungire, iar jocul s-a terminat 3-3.