Home | Fotbal | Fotbal extern | George Cîmpanu, execuție imparabilă în China! Românul, protagonist într-un meci cu 6 goluri
VIDEO

Daniel Işvanca Publicat: 21 martie 2026, 17:31

Comentarii
Transferat de la FC Botoșani pentru doar 50.000 de euro, George Cîmpanu face senzație în China, acolo unde evoluează pentru cei de la Chongqing Tonglianglong.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa românului a remizat dramatic în cursul zilei de sâmbătă contra celor de la Chengdu Rongcheng, la capătul unui meci în care Cîmpanu a marcat un gol fantastic.

George Cîmpanu, un nou gol pentru Chongqing Tonglianglong

George Cîmpanu pare să se fi adaptat excelent în campionatul Chinei, dovadă fiind faptul că fotbalistul român a marcat încă o dată pentru cei de la Chongqing Tonglianglong.

În disputa contra celor de la Chengdu Rongcheng, jucătorul cumpărat de la FC Botoșani a redus din diferență pentru echipa sa, după ce l-a învins pe portarul advers cu un șut imparabil, direct la vinclu (min. 74).

Condusă cu 2-0, Chongqing Tonglianglong a întors rezultatul, dar a scăpat victoria printre degete. Behram Abduweli a înscris pentru oaspeți în al patrulea minut de prelungire, iar jocul s-a terminat 3-3.

Reclamă
Reclamă

 

Alexandru Ioniţă II și Alex Tudorie, evoluții bune în China

Ioniţă a închis tabela în meciul pe care Yunnan Yukun l-a câştigat cu 4-0 în faţa formaţiei Shandong Taishan, în etapa a treia, în minutul 88. Fostul jucător al Rapidului a oferit şi două pase decisive, la primul şi al treilea gol, marcate de Caio Vinicius (2), respectiv Oscar Taty Maritu (32). Congolezul a reuşit dubla, după ce punctase şi în min. 28. Ioniţă a fost înlocuit în min. 90, iar fundaşul Andrei Burcă a fost integralist la gazde.

Reclamă

În liga secundă (League One), Guangdong GZ-Power a dispus de Foshan Nanshi cu 3-2, în deplasare, în etapa a doua, ultimul gol al învingătorilor fiind reuşit de Tudorie (62), care a bifat toate minutele.

Nikao (5) şi Xuan Han (26) au mai punctat pentru Guangdong, iar golurile gazdelor au fost reuşite de Gabriel Bispo (76) şi de Yumiao Qian (90+3). Mame Ndiaye (20) a ratat un penalty pentru Foshan Nanshi, anunță Agerpres.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
