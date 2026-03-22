Lionel Messi, gol din lovitură liberă într-un „thriller" cu 5 goluri în Major League Soccer! L-a depășit pe marele Pele

Daniel Işvanca Publicat: 22 martie 2026, 21:51

Lionel Messi / Profimedia

Lionel Messi a punctat pentru Inter Miami în victoria obținută de campioana din Major League Soccer pe terenul celor de la New York City FC, scor 3-2.

Argentinianul a marcat dintr-o lovitură liberă de la peste 25 de metri și l-a depășit pe legendarul Pele într-un top select al fotbalului mondial.

Lionel Messi l-a depășit pe Pele la numărul de goluri din lovitură liberă

Lionel Messi a contribuit duminică la succesul obținut de Inter Miami pe terenul celor de la New York City FC, argentinianul reușind să puncteze din fază fixă pentru campioana din Major League Soccer.

La scorul de 2-1 în favoarea gazdelor, Messi a înscris din lovitură liberă, balonul fiind ușor deviat de către cineva aflat în zid. Este golul cu numărul 71 marcat de Messi din lovitură liberă.

Acesta l-a depășit pe legendarul Pele și mai are nevoie de doar șase reușite pentru a-l egala pe Juninho la acest capitol. Brazilianul care a îmbrăcat tricoul celor de la Lyon a marcat de 77 ori din lovitură liberă.

