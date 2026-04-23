Edi Iordănescu confirmă. Clubul gigant care l-a ofertat pe Radu Drăguşin: “Un tren care vine o dată în gară!”

Radu Constantin Publicat: 23 aprilie 2026, 13:09

Radu Drăgușin, în timpul unui meci / Profimedia

Nu au fost speculaţii de presă! Radu Drăguşin chiar a fost la un pas să se transfere la Bayern Munchen în perioada în care era la Genoa.

S-a scris atunci că Bayern a făcut o ofertă pentru Radu Drăgușin, de 25 de milioane de euro și 5 milioane de euro bonusuri. Fotbalistul a ales în cele din urmă să meargă în Anglia, la Tottenham, club cu care acum a ajuns la retrogradare.

“(Crezi că locul lui e în Premier League?) În perioada în când trebuia să facă o alegere, atunci la Genoa, eram în contact. A avut alternativă reală Bayern Munchen. N-a fost o speculație. Am spus: Bayern Munchen rămâne Bayern Munchen, e un tren care poți să-ți vină o dată în gară. În același timp, Premier League e Premier League”, a declarat Edi Iordănescu pentru iAMsport.

Radu Drăguşin a evoluat în 33 de partide pentru Tottenham, formaţie de la care speră să plece acum. Fotbalistul ar vrea să se transfere în Italia, acolo unde este dorit de Fiorentina sau Juventus.

