Dezastru pentru Tottenham! Cu Radu Drăguşin pe bancă, a fost egalată în prelungiri! E pe loc de retrogradare

Bogdan Stănescu Publicat: 18 aprilie 2026, 22:40

Radu Drăguşin la finalul unui meci / Profimedia Images

Echipa engleză Tottenham Hotspur, pentru care Radu Drăguşin a fost rezervă, a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea Brighton, în etapa a 33-a din Premier League.

Tottenham este pe loc de retrogradare în Anglia, după ce a ajuns la 15 etape consecutive fără victorie. Roberto de Zerbi l-a lăsat pe banca rezervelor pe Radu Drăguşin, jucând cu Danso şi van de Ven în centrul apărării, iar Kevin Danso a fost cel mai slab jucător al gazdelor, conform notelor sofascore.

Tottenham – Brighton 2-2! Cu Drăguşin pe bancă, Spurs a fost egalată în prelungiri

Tottenham a deschis scorul prin Pedro Porro, în minutul 39, însă londonezii au fost egalaţi în al treilea minut de prelungire al primei reprize, când a marcat Kaoru Mitoma. Xavi Simons a adus din nou gazdele la conducere, în minutul 77, dar scorul final a fost stabilit de oaspeţi, în minutul 90+5, când a egalat Georginio Rutter.

S-a terminat Tottenham – Brighton 2-2 şi londonezii se află pe locul 18, ultimul care va retrograda, cu 31 de puncte. Brighton este pe 9, având 47 de puncte.

