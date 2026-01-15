Edi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment - Antena Sport

Închide meniul
Edi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment

Bogdan Stănescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 23:31

Edi Iordănescu / Profimedia Images

Edi Iordănescu (47 de ani) s-a înţeles verbal cu Al Shabab, dezvăluie sursele AntenaSport. Al Shabab, echipă pregătită în trecut şi de Marius Şumudică, a câştigat de 5 ori titlul în Arabia Saudită, ultima oară în 2006.

Singurul impediment în calea semnării contractului, în acest moment, este clauza de reziliere pe care actualul antrenor al lui Al Shabab, spaniolul Imanol Alguacil (54 de ani), o are, în valoare de 10 milioane de euro. Conducerea lui Al Shabab este foarte nemulţumită de parcursul din acest sezon al formaţiei. Al Shabab e pe 14, cu numai 11 puncte din 14 etape, la doar două puncte de formaţia aflată pe primul loc de retrogradare, Al Riyadh.

Edi Iordănescu s-a înţeles cu Al Shabab

Alguacil mai are contract cu Al Shabab până în vara lui 2027, iar sursele noastre susţin că cei din conducerea formaţiei saudite studiază acum modul în care să se despartă de spaniol pentru a-l aduce pe Edi Iordănescu pe bancă. Cea mai simplă ar fi o despărţire de comun acord cu spaniolul, ţinând cont de clauza de reziliere mare a acestuia.

Edi Iordănescu este liber de contract de la finalul lunii octombrie a anului trecut, atunci când s-a despărţit de Legia Varşovia. Fiul lui Anghel Iordănescu a calificat România la EURO 2024, de pe primul loc în grupă în preliminarii, după care a câştigat şi grupa de la EURO, din care mai făceau parte Belgia, Slovacia şi Ucraina. Ulterior România a părăsit EURO 2024 în faza optimilor de finală, fiind învinsă cu 3-0 de Olanda.

Edi Iordănescu a mai avut în trecut oferte mari din Golf, una de 5 milioane de euro, de la Al Wahda! În afară de Legia Varşovia şi naţionala României, Edi Iordănescu le-a mai pregătit în trecut, printre altele, pe FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu sau CSKA Sofia.

