Fabulos! Ce comparație a atras Răzvan Lucescu după calificarea în finala Cupei Greciei: "Doamnelor și domnilor" - Antena Sport

Jurnaliștii din Grecia nu au ezitat să vină cu o reacție după ce Răzvan Lucescu și PAOK s-au calificat în finala Cupei Greciei și au făcut o comparație interesantă. Tehnicianul român a fost pus în paralel cu Alexandru cel Mare, unul dintre cei mai mari conducători din perioada Antichității.

PAOK Salonic a reușit să se califice miercuri în marea finală a Cupei Greciei, după ce a trecut în dublă manșă de Panathinaikos, echipa antrenată de Rafa Bentiez, cu scorul la general de 3-0. După meciul disputat pe Toumba, presa elenă a postat o imagine inedită pe rețelele sociale, comparându-l pe mai multe planuri pe tehnicianul de 56 de ani cu Alexandru cel Mare.

“Ce se poate spune despre acest geniu”

Pe pagina de Facebook a celor de la gazetta.gr, unul dintre cele mai importante cotidiene din țară, jurnaliștii i-au pus în paralel pe Lucescu și pe fostul conducător și au scris: “Doamnelor și domnilor, acesta este Răzvan Lucescu. Ce se poate spune despre acest geniu…“.

Pe imagine, cele două figuri au fost analizate pe patru direcții, și anume sosirea, dușmanii, bogăția și deznodământul, după cum urmează:

“SOSIREA