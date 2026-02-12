Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fabulos! Ce comparație a atras Răzvan Lucescu după calificarea în finala Cupei Greciei: "Doamnelor și domnilor" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Fabulos! Ce comparație a atras Răzvan Lucescu după calificarea în finala Cupei Greciei: “Doamnelor și domnilor”

Fabulos! Ce comparație a atras Răzvan Lucescu după calificarea în finala Cupei Greciei: “Doamnelor și domnilor”

Andrei Nicolae Publicat: 12 februarie 2026, 10:16

Comentarii
Fabulos! Ce comparație a atras Răzvan Lucescu după calificarea în finala Cupei Greciei: Doamnelor și domnilor

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Jurnaliștii din Grecia nu au ezitat să vină cu o reacție după ce Răzvan Lucescu și PAOK s-au calificat în finala Cupei Greciei și au făcut o comparație interesantă. Tehnicianul român a fost pus în paralel cu Alexandru cel Mare, unul dintre cei mai mari conducători din perioada Antichității.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PAOK Salonic a reușit să se califice miercuri în marea finală a Cupei Greciei, după ce a trecut în dublă manșă de Panathinaikos, echipa antrenată de Rafa Bentiez, cu scorul la general de 3-0. După meciul disputat pe Toumba, presa elenă a postat o imagine inedită pe rețelele sociale, comparându-l pe mai multe planuri pe tehnicianul de 56 de ani cu Alexandru cel Mare.

“Ce se poate spune despre acest geniu”

Pe pagina de Facebook a celor de la gazetta.gr, unul dintre cele mai importante cotidiene din țară, jurnaliștii i-au pus în paralel pe Lucescu și pe fostul conducător și au scris: “Doamnelor și domnilor, acesta este Răzvan Lucescu. Ce se poate spune despre acest geniu…“.

Pe imagine, cele două figuri au fost analizate pe patru direcții, și anume sosirea, dușmanii, bogăția și deznodământul, după cum urmează:

SOSIREA

Reclamă
Reclamă

Alexandru cel Mare: A venit din Pella pentru a se răzbuna pe perși.

Răzvan Lucescu: A venit din Xanthi pentru a schimba istoria lui PAOK.

DUȘMANII

Destinaţia de poveste aleasă de îndrăgostiţi pentru a sărbători Valentine's Day. O noapte costă 1.300 de leiDestinaţia de poveste aleasă de îndrăgostiţi pentru a sărbători Valentine's Day. O noapte costă 1.300 de lei
Reclamă

Alexandru cel Mare: Imperiul Persan.

Răzvan Lucescu: Echipele Atenei.

BOGĂȚIA / PRADA

Alexandru cel Mare: Comorile perșilor.

Răzvan Lucescu: două campionate și două Cupe ale Greciei.

DEZNODĂMÂNT

Alexandru cel Mare: Oamenii de știință cred că a murit din cauze patologice (naturale). Istoricii au opinii diferite.

Răzvan Lucescu: Călătoria cu PAOK continuă, aducând noi provocări și succese și mai mari“, au scris jurnaliștii pe rețelele sociale.

În finala Cupei Greciei, PAOK Salonic o va întâlni pe OFI Creta, care a trecut în cealaltă semifinală de Levadiakos. Lucescu va avea ocazia să cucerească al cincilea său trofeu la echipa elenă, după celelalte două Cupe și cele două titluri pe care le mai are în palmares.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A spart un magazin de bijuterii cu un motostivuitor și a fugit călare pe un măgar. Hoţul: "Eram beat"
Observator
A spart un magazin de bijuterii cu un motostivuitor și a fugit călare pe un măgar. Hoţul: "Eram beat"
Ce nebunie! Și-au dat afară antrenorul la 2 dimineața. Echipa lui a tras la poartă de 35 de ori în ultimul meci
Fanatik.ro
Ce nebunie! Și-au dat afară antrenorul la 2 dimineața. Echipa lui a tras la poartă de 35 de ori în ultimul meci
11:06
Primele veşti despre starea de sănătate a Lui Mihai Rotaru, după accidentul suferit la schi
10:57
Andrei Nicolescu a dat socoteală după campania de transferuri ratată de la Dinamo: “Percepție absolut greșită”
10:52
Avertismentul lui Fabio Capello pentru Cristi Chivu: “Nu vreau să insinuez că Inter nu joacă bine”
10:20
Nicolae Stanciu “i-a cam făcut” pe Dobrin şi Balaci. Comparaţia incredibilă făcută de un fost conducător din fotbalul românesc
10:00
Tragerea la sorţi UEFA Nations League LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Noi emoţii pentru România. Lista posibilelor adversare
9:43
“E hărțuit”. Mărturii îngrijorătoare despre starul Turciei înainte de barajul cu România pentru Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei urmează să fie operat în România
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt