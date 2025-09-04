Fanii turci l-au cerut pe Ianis Hagi la Galatasaray, după transferul la Alanyaspor: „Aici trebuia să vii” - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fanii turci l-au cerut pe Ianis Hagi la Galatasaray, după ce a fost oficializat transferul lui la Alanyaspor. Internaționalul român va fi astfel adversarul echipei din Istanbul, la care tatăl lui a scris istorie.

Ianis Hagi a fost astăzi prezentat oficial la Alanyaspor. El l-a avut alături pe tatăl lui, Gică Hagi, în momentul semnării contractului cu noua echipă, la care va evolua în următorii doi ani.

După ce au văzut că fiul „Regelui” va evolua pentru adversara celor de la Galatasaray, turcii au reacționat și și-au exprimat dorința de a-l vedea pe Ianis Hagi la campioana Turciei.

Totodată, mulți s-au declarat emoționați să vadă din nou numele Hagi în Superliga Turciei, la 24 de ani distanță după ce Gică Hagi își încheia cariera la Galatasaray.