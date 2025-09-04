Fanii turci l-au cerut pe Ianis Hagi la Galatasaray, după transferul la Alanyaspor: „Aici trebuia să vii” - Antena Sport

Închide meniul
Fanii turci l-au cerut pe Ianis Hagi la Galatasaray, după transferul la Alanyaspor: „Aici trebuia să vii"

Fanii turci l-au cerut pe Ianis Hagi la Galatasaray, după transferul la Alanyaspor: „Aici trebuia să vii”

Publicat: 4 septembrie 2025, 16:07

Fanii turci l-au cerut pe Ianis Hagi la Galatasaray, după transferul la Alanyaspor: Aici trebuia să vii"

Gică Hagi şi Ianis Hagi, în timpul unui meci - Profimedia Images

Fanii turci l-au cerut pe Ianis Hagi la Galatasaray, după ce a fost oficializat transferul lui la Alanyaspor. Internaționalul român va fi astfel adversarul echipei din Istanbul, la care tatăl lui a scris istorie.  

Ianis Hagi a fost astăzi prezentat oficial la Alanyaspor. El l-a avut alături pe tatăl lui, Gică Hagi, în momentul semnării contractului cu noua echipă, la care va evolua în următorii doi ani. 

Fanii turci l-au cerut pe Ianis Hagi la Galatasaray, după transferul la Alanyaspor 

După ce au văzut că fiul „Regelui” va evolua pentru adversara celor de la Galatasaray, turcii au reacționat și și-au exprimat dorința de a-l vedea pe Ianis Hagi la campioana Turciei. 

Totodată, mulți s-au declarat emoționați să vadă din nou numele Hagi în Superliga Turciei, la 24 de ani distanță după ce Gică Hagi își încheia cariera la Galatasaray. 

„Dacă ne dai 10% din ce făcea tatăl tău, suntem mulțumiți”, „Un transfer perfect”, „Nu pot să nu fiu mișcată să aud din nou numele Hagi, după atâția ani”;  

„Trebuia să vii la Galatasaray”, „De ce nu a vrut la Galatasaray?”, „De unde putem lua tricoul?”, „Transferul mult așteptat”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor turci, la postarea făcută de Alanyaspor privind transferul lui Ianis Hagi, pe Instagram.  

 
Vezi această postare pe Instagram
 
O postare distribuită de Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@alanyaspor)

Prima reacţie a lui Ianis Hagi după ce a semnat cu Alanyaspor  

Ianis Hagi (26 de ani) a fost prezentat oficial la Alanyaspor. Internaţionalul român a semnat până în vara lui 2027 cu formaţia din prima ligă turcă. 

Tatăl lui Ianis Hagi, “Regele” Gică Hagi, a fost alături de fiul lui la prezentarea oficială a jucătorului naţionalei la Alanyaspor. 

Turcia e a doua mea casă şi sunt foarte fericit să fiu aici. De-abia aştept să joc. Să ne vedem curând. E timpul să scriu o nouă poveste. O nouă aventură la Alanya”, a spus Ianis Hagi într-un clip de prezentare postat de Alanyaspor pe reţelele sociale. 

Ianis Hagi a ratat lotul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru, dar selecţionerul Mircea Lucescu i-a transmis că îl aşteaptă în viitor la acţiunile reprezentativei. România – Canada e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00. 

Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”