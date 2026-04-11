Fază incredibilă în Croația. Trebuia să returneze mingea și a dat gol. Ce a urmat i-a lăsat mască pe fani

Un meci din liga secundă din Croația a oferit o fază cum rar se vede pe teren. NK Dubrava și Cibalia au făcut 2-2, însă chiar înainte de pauză a avut loc o nebunie.

Atacantul celor de la NK Dubrava, Ante Matic, a înscris de două ori, în ambele porți, în interval de 2 minute!

În înscris superb printr-un gest urât

Chiar înainte de pauză, la o fază banală la care mingea a fost trimisă în aut de margine. Cei de la Cibalia s-au relaxat, convinși că mingea va fi retrimisă portarului. Doar că Ante Matic a primit balonul în lateral, la marginea careului, și a decis să trimită un lob perfect.

Era golul de 1-1, însă toți cei de la Cibalia au sărit la gâtul lui Matic. După un minut de discuții, mingea a fost reluată de la centru, Matic a luat-o de la adversari și s-a dus și a înscrins în propria poartă.