Flamengo e "regina" Americii de Sud. Trupa din Rio a câștigat Copa Libertadores după o finală cu Palmeiras - Antena Sport

Flamengo a câştigat Copa Libertadores sâmbătă, după ce a învins în finală o altă echipă braziliană, pe Palmeiras, cu scorul de 1-0, pe Estadio Monumental din Lima.
Unicul gol al partidei a fost înscris de Danilo (67), cu o lovitură de cap, la un corner executat de uruguayanul Giorgian De Arrascaeta.
Flamengo a cucerit pentru a patra oară Copa Libertadores
Flamengo şi-a trecut în palmares al patrulea său trofeu în cea mai importantă competiţie intercluburi din America de Sud, după cele obţinute în 1981, 2019 şi 2022, devenind gruparea braziliană cea mai titrată în Copa Libertadores. Palmeiras a rămas cu trei trofee, cucerite în 1999, 2020 şi 2021.
KINGS OF AMERICA. pic.twitter.com/SDFNgddisj
— Flamengo (@Flamengo_en) November 29, 2025
Brazilia şi-a extins dominaţia sud-americană cu al şaptelea său trofeu consecutiv din totalul de 25. Flamengo îi succede în palmares echipei Botafogo, campioana din 2024, după o finală cu Atletico Mineiro, potrivit agerpres.ro.
În faţa a circa 60.000 de spectatori au evoluat echipele:
Palmeiras: Carlos Miguel – Bruno Fuchs, Gustavo Gomez, Murilo (Agustin Giay, 77) – Khellven (Ramon Sosa, 77), Raphael Veiga (Felipe Anderson, 71; Mauricio, 86), Andreas Pereira, Joaquin Piquerez – Allan (Facundo Torres, 71), Jose Manuel Lopez – Vitor Roque. Antrenor: Abel Ferreira.
Flamengo: Agustin Rossi – Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro – Erick Pulgar, Jorginho – Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta (Luiz Araujo, 79), Samuel Lino (Everton, 68) – Bruno Henrique (Juninho, 84). Antrenor. Filipe Luis.
- Lionel Messi e magic! Un nou record doborât și calificare în finala MLS cu Inter Miami
- Situaţie incredibilă în Turcia! Echipa lui Maxim a marcat în timp ce jucătorii se băteau
- Genoa, o nouă victorie în Serie A. Ce a făcut Nicolae Stanciu
- A refuzat naţionala României şi poate prinde un transfer uriaş! Echipa care îl vrea pe colegul lui Ianis Hagi
- Neymar a jucat accidentat şi a făcut show pentru Santos! Meci de zile mari pentru starul brazilian