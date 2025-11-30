Flamengo e "regina" Americii de Sud. Trupa din Rio a câștigat Copa Libertadores după o finală cu Palmeiras - Antena Sport

Flamengo a câştigat Copa Libertadores sâmbătă, după ce a învins în finală o altă echipă braziliană, pe Palmeiras, cu scorul de 1-0, pe Estadio Monumental din Lima.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al partidei a fost înscris de Danilo (67), cu o lovitură de cap, la un corner executat de uruguayanul Giorgian De Arrascaeta.

Flamengo a cucerit pentru a patra oară Copa Libertadores

Flamengo şi-a trecut în palmares al patrulea său trofeu în cea mai importantă competiţie intercluburi din America de Sud, după cele obţinute în 1981, 2019 şi 2022, devenind gruparea braziliană cea mai titrată în Copa Libertadores. Palmeiras a rămas cu trei trofee, cucerite în 1999, 2020 şi 2021.

Brazilia şi-a extins dominaţia sud-americană cu al şaptelea său trofeu consecutiv din totalul de 25. Flamengo îi succede în palmares echipei Botafogo, campioana din 2024, după o finală cu Atletico Mineiro, potrivit agerpres.ro.