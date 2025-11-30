Lionel Messi e magic! Un nou record doborât și calificare în finala MLS cu Inter Miami - Antena Sport

Inter Miami a învins-o pe New York City în finala Conferinței de Est din MLS și s-a calificat astfel în ultimul act al campionatului nord-american. Într-o seară în care formația din Florida s-a impus cu un categoric 5-1, Lionel Messi a doborât un nou record în istoria fotbalului, devenind lider solitar în clasamentul fotbaliștilor cu cele mai multe assist-uri din istorie.
Inter Miami va juca pentru prima dată cu titlul MLS pe masă, după ce s-a impus în finala estului contra lui New York City. Meciul a început foarte bine pentru trupa lui Javier Mascherano, scorul fiind 2-0 după primele 23 de minute, grație “dublei” lui Tadeo Allende.
Messi, un nou record și calificare în finala MLS
Înainte de pauză, în minutul 37, New York a redus din diferență prin Justin Haak, iar meciul era relansat. Inter Miami a reușit să restabilească diferența de două goluri prin Mateo Silvetti, care a înscris în minutul 67 din pasa lui Lionel Messi.
Messi dishes, Silvetti finishes. A goal made in Rosario. 🇦🇷@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/MkXTm0LTmY
— Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025
În urma assist-ului servit, decarul argentinian a devenit jucătorul cu cele mai multe pase decisive din istoria fotbalului, 405 la număr, depășindu-l pe Ferenc Puskas, care avea 404. Înainte de meciul din Miami, cei doi împărțeau această distincție.
🚨 Official: Lionel Messi becomes the player with most assists in football history.
🥇 Leo Messi — 4️⃣0️⃣5️⃣
🥈 Ferenc Puskas — 4️⃣0️⃣4️⃣
🥉 Pelé — 3️⃣6️⃣9️⃣ pic.twitter.com/C1OPMmNK01
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2025
Pe finalul meciului, Inter a mai dat lovitura de două ori prin Telasco Segovia și prin Tadeo Allende, cel din urmă semnând astfel un hat-trick. Astfel, trupa lui Mascherano s-a calificat în finala Cupei MLS, echivalentul campionatului nord-american, unde o va întâlni pe teren propriu pe Vancouver Whitecaps, echipa pentru care joacă o altă legendă a fotbalului, Thomas Muller.
Finala MLS se va juca pe 6 decembrie, de la ora 21:30, Inter Miami profitând de avantajul terenului propriu după ce a obținut mai multe puncte în sezonul regular.
