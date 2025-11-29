Situaţie incredibilă în Turcia! Echipa lui Maxim a marcat în timp ce jucătorii se băteau - Antena Sport

Moment incredibil în Turcia. În timpul partidei Gaziantep – Eyupspor 1-2, s-a petrecut un moment ciudat. În cel de-al cincilea minut de prelungiri, Drissa Camara a căzut în careul lui Eyupspor, dar centralul a lăsat jocul liber.
De-aici a urmat o dispută între fotbalişti, în care inclusiv portarul gazdelor, Zafer Gorgen, a fost implicat. Emmanuel Boateng a profitat de faptul că întreaga atenţie a jucătorilor era pe meleul creat şi a şutat în porta rămasă goală. Curios este că niciun fotbalist nu a protestat la validarea golului.
Reuşita a fost validată! Golul nu a fost suficient, pentru că în scurt timp meciul s-a încheiat.
Gaziantep FK-Eyüpspor maçının son dakikasında atılan ilginç gol! #GFKvEYP | #SüperLig pic.twitter.com/Wg89gWMhMB
— Ofsayt (@ofsaytcomapp) November 29, 2025
În acest meci, Maxim şi Denis Drăguşin au fost titlulari.
- Genoa, o nouă victorie în Serie A. Ce a făcut Nicolae Stanciu
- A refuzat naţionala României şi poate prinde un transfer uriaş! Echipa care îl vrea pe colegul lui Ianis Hagi
- Neymar a jucat accidentat şi a făcut show pentru Santos! Meci de zile mari pentru starul brazilian
- Meci de Cupă cu 17 cartonaşe roşii! Partida s-a încheiat cu o bătaie generală şi cu oameni la spital
- Cristiano Ronaldo își deschide o afacere în Madrid! Cât de exclusivist va fi proiectul lansat de portughez