Situaţie incredibilă în Turcia! Echipa lui Maxim a marcat în timp ce jucătorii se băteau - Antena Sport

Moment incredibil în Turcia. În timpul partidei Gaziantep – Eyupspor 1-2, s-a petrecut un moment ciudat. În cel de-al cincilea minut de prelungiri, Drissa Camara a căzut în careul lui Eyupspor, dar centralul a lăsat jocul liber.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De-aici a urmat o dispută între fotbalişti, în care inclusiv portarul gazdelor, Zafer Gorgen, a fost implicat. Emmanuel Boateng a profitat de faptul că întreaga atenţie a jucătorilor era pe meleul creat şi a şutat în porta rămasă goală. Curios este că niciun fotbalist nu a protestat la validarea golului.

Reuşita a fost validată! Golul nu a fost suficient, pentru că în scurt timp meciul s-a încheiat.



În acest meci, Maxim şi Denis Drăguşin au fost titlulari.