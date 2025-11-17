Fotbalist legendar, probleme cu drogurile. Ladislau Boloni: "Ăsta a fost un eșec mare pentru mine" - Antena Sport

Ladislau Boloni a antrenat nume mari ale fotbalului mondial. Printre care şi Jardel, la Sporting Lisabona, atunci când îi mai avea sub comandă și pe Cristiano Ronaldo sau Ricardo Quaresma.

Provenit dintr-o familie cu probleme, Jardel era consumator de droguri. Ladislau Boloni a încercat să-l scape de dependenţă, dar nu a avut câştig de cauză.

„(n.r. întrebat cu ce jucător a avut cele mai mari probleme) Cu Jardel. Tatăl și mama lui erau alcoolici, asta era problema de fapt. Scriam echipa pe tablă, jucătorii erau de față, dădeam echipa care intra pe teren, iar doctorul îmi făcea semn că «Nu, nu, acolo nu se poate», Jardel era cu (n.r. face semn către nas)… Se făcea control, doctorul îi făcea înainte, și el era pozitiv. Odată am hotărât: «Ia să încerc eu și treaba asta». Eram antrenor tânăr, făceam multe, cheltuiam multă energie, poate inutilă. Dar eu sunt cu sufletul împăcat, am făcut ce credeam că e bine. I-am zis: «Auzi, te iau în cantonament cu mine, mergem și ne închidem la Alcochete. Tu în camera ta, eu în camera mea. Vorbim, mâncăm, ne antrenăm, fugim». Directorul sportiv i-a luat cheia de la mașină și am dormit acolo cu el, în cantonament. Făceam antrenament suplimentar cu el, ca să-și revină”, a declarat Boloni în podcastul „Vorbitorincii”.

Boloni a povestit că a mers cu el în cantonament, pentru a încerca să-l scape de droguri, dar fotbalistul a fugit.

„Sunam în Brazilia să discute cu soția, Carmen, cu copiii. Ce ieșea din omul ăsta, prin toate orificiile, ceva groaznic. A început să fie frumos. Dar după vreo șase zile îmi zice: «Nu mă simt bine, trebuie să mă duc puțin, dar vin înapoi». I-am zis: «Mario, te cunosc, nu pleci nicăieri. Ieșim, fugim, faci un antrenament scurt și plăcut». El a spus «Da, da, da, vin». Știam că nu o să mai vină. A dat un telefon, a venit un taxi, un prieten, cineva. A dispărut. A doua zi a apărut, foarte bine, dar doctorul îmi făcea semn. Ăsta a fost un eșec mare pentru mine, să-l pierd pe Mario Jardel în al doilea an. A marcat 40 și ceva de goluri în primul, apoi a rămas la vreo șase, în al doilea”, a mai spus Boloni.