Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fotbalist legendar, probleme cu drogurile. Ladislau Boloni: "Ăsta a fost un eșec mare pentru mine" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Fotbalist legendar, probleme cu drogurile. Ladislau Boloni: “Ăsta a fost un eșec mare pentru mine”

Fotbalist legendar, probleme cu drogurile. Ladislau Boloni: “Ăsta a fost un eșec mare pentru mine”

Radu Constantin Publicat: 17 noiembrie 2025, 8:41

Comentarii
Fotbalist legendar, probleme cu drogurile. Ladislau Boloni: Ăsta a fost un eșec mare pentru mine

Ladislau Boloni, în timpul unui meci/ Profimedia

Ladislau Boloni a antrenat nume mari ale fotbalului mondial. Printre care şi Jardel, la Sporting Lisabona, atunci când îi mai avea sub comandă și pe Cristiano Ronaldo sau Ricardo Quaresma.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Provenit dintr-o familie cu probleme, Jardel era consumator de droguri. Ladislau Boloni a încercat să-l scape de dependenţă, dar nu a avut câştig de cauză.

„(n.r. întrebat cu ce jucător a avut cele mai mari probleme) Cu Jardel. Tatăl și mama lui erau alcoolici, asta era problema de fapt. Scriam echipa pe tablă, jucătorii erau de față, dădeam echipa care intra pe teren, iar doctorul îmi făcea semn că «Nu, nu, acolo nu se poate», Jardel era cu (n.r. face semn către nas)… Se făcea control, doctorul îi făcea înainte, și el era pozitiv. Odată am hotărât: «Ia să încerc eu și treaba asta». Eram antrenor tânăr, făceam multe, cheltuiam multă energie, poate inutilă. Dar eu sunt cu sufletul împăcat, am făcut ce credeam că e bine. I-am zis: «Auzi, te iau în cantonament cu mine, mergem și ne închidem la Alcochete. Tu în camera ta, eu în camera mea. Vorbim, mâncăm, ne antrenăm, fugim». Directorul sportiv i-a luat cheia de la mașină și am dormit acolo cu el, în cantonament. Făceam antrenament suplimentar cu el, ca să-și revină”, a declarat Boloni în podcastul „Vorbitorincii”.

Boloni a povestit că a mers cu el în cantonament, pentru a încerca să-l scape de droguri, dar fotbalistul a fugit.

„Sunam în Brazilia să discute cu soția, Carmen, cu copiii. Ce ieșea din omul ăsta, prin toate orificiile, ceva groaznic. A început să fie frumos. Dar după vreo șase zile îmi zice: «Nu mă simt bine, trebuie să mă duc puțin, dar vin înapoi». I-am zis: «Mario, te cunosc, nu pleci nicăieri. Ieșim, fugim, faci un antrenament scurt și plăcut». El a spus «Da, da, da, vin». Știam că nu o să mai vină. A dat un telefon, a venit un taxi, un prieten, cineva. A dispărut. A doua zi a apărut, foarte bine, dar doctorul îmi făcea semn. Ăsta a fost un eșec mare pentru mine, să-l pierd pe Mario Jardel în al doilea an. A marcat 40 și ceva de goluri în primul, apoi a rămas la vreo șase, în al doilea”, a mai spus Boloni.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
Observator
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți s-au accidentat și nu vor mai juca în acest an. Exclusiv
Fanatik.ro
Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți s-au accidentat și nu vor mai juca în acest an. Exclusiv
12:04
Fotbalistul pe care Gigi Becali ia “imediat 10 milioane”. FCSB e gata să-l vândă
11:42
“România, mai ales că e Lucescu”. Fotbalistul trecut prin Liga 1 a spus pe cine vrea la baraj pentru naționala sa
11:16
Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie
11:10
Valoarea lui Mircea Lucescu la naţionala României, pusă la îndoială: “Este sub Rădoi, sub Contra”
10:43
Radu Drăgușin, mesaj în miez de noapte din cantonamentul naționalei. Fundașul a îmbrăcat din nou tricoul României
10:41
Lovitură grea pentru Universitatea Craiova. Doi jucători de bază s-au accidentat
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 5 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!