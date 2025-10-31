Fotbalistul de 60 de milioane de euro al Barcelonei a fost aproape să ajungă în România! - Antena Sport

Închide meniul
Fotbalistul de 60 de milioane de euro al Barcelonei a fost aproape să ajungă în România!

Radu Constantin Publicat: 31 octombrie 2025, 17:56

O dezvăluire incredibilă a fost făcută de jurnalistul Edu Polo. Potrivit acestuia, Fermin Lopez a fost foarte aproape de un transfer în România, dar Xavi Hernandez, fostul antrenor al Barcelonei, a refuzat transferul.

Tranzacţia a fost la un pas să se realizeze în 2023, când exista posibilitatea unui transfer în România. Nu a fost spusă şi echipa cu care Fermin Lopez se afla în tratative. Xavi Hernandez, antrenor la acea vreme la Barcelona, s-a opus şi i-a schimbat traiectoria fotbalistului, cotat acum la 60 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com!

„Când Xavi a ajuns la Barcelona, Fermin era în echipa de tineret și nu avea prea multă vizibilitate. Atunci Xavi a cerut să i se aducă câțiva jucători pentru a completa antrenamentele primei echipe, dar nu decidea el cine antrenează cu prima echipă. Într-una dintre acele ocazii, a fost promovat Fermin. Atunci Xavi și-a dat seama că băiatul joacă bine, dar pentru că nu putea avea continuitate, a fost împrumutat la Linares în sezonul următor”, a declarat Edu Polo, conform sport.es, citat de golazo.ro.

Conducerea intenţiona să-l cedeze sub formă de împrumut sau să-l transfere pe Fermin Lopez, dar Xavi s-a opus. „S-a făcut lista jucătorilor din filială și juniori care trebuiau să se antreneze cu prima echipă. Fermin nu era pe listă, clubul nu conta pe el. Se vorbea despre o vânzare către o echipă din România sau un împrumut la Olot, din La Liga 2. Dar Xavi a cerut să vină să se antreneze cu el pentru că își amintea de el“, a mai spus Polo.

22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
Observator
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: "Să îşi vadă fiecare de treaba ei!" 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: "Mulţumită lui". A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: "Poate ar fi bine…" 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: "Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială" 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
