Fotbalistul de 60 de milioane de euro al Barcelonei a fost aproape să ajungă în România! - Antena Sport

O dezvăluire incredibilă a fost făcută de jurnalistul Edu Polo. Potrivit acestuia, Fermin Lopez a fost foarte aproape de un transfer în România, dar Xavi Hernandez, fostul antrenor al Barcelonei, a refuzat transferul.

Tranzacţia a fost la un pas să se realizeze în 2023, când exista posibilitatea unui transfer în România. Nu a fost spusă şi echipa cu care Fermin Lopez se afla în tratative. Xavi Hernandez, antrenor la acea vreme la Barcelona, s-a opus şi i-a schimbat traiectoria fotbalistului, cotat acum la 60 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com!

„Când Xavi a ajuns la Barcelona, Fermin era în echipa de tineret și nu avea prea multă vizibilitate. Atunci Xavi a cerut să i se aducă câțiva jucători pentru a completa antrenamentele primei echipe, dar nu decidea el cine antrenează cu prima echipă. Într-una dintre acele ocazii, a fost promovat Fermin. Atunci Xavi și-a dat seama că băiatul joacă bine, dar pentru că nu putea avea continuitate, a fost împrumutat la Linares în sezonul următor”, a declarat Edu Polo, conform sport.es, citat de golazo.ro.

Conducerea intenţiona să-l cedeze sub formă de împrumut sau să-l transfere pe Fermin Lopez, dar Xavi s-a opus. „S-a făcut lista jucătorilor din filială și juniori care trebuiau să se antreneze cu prima echipă. Fermin nu era pe listă, clubul nu conta pe el. Se vorbea despre o vânzare către o echipă din România sau un împrumut la Olot, din La Liga 2. Dar Xavi a cerut să vină să se antreneze cu el pentru că își amintea de el“, a mai spus Polo.