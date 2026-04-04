Frate, frate, dar fotbalul e pe bani. Lyon, dată în judecată pentru 130mil euro de un club cu același patron

Olympique Lyon are din nou mari probleme. A fost dată în judecată de Botafogo, clubul din Brazilia solicitând să-i fie achitată o datorie de aproximativ 130 de milioane de euro.
Anunțul e cu atât mai ciudat cu cât ambele cluburi fac parte din Eagle Football, rețeaua de cluburi condusă de omul de afaceri american, John Texor.
„Frați” până la bani
Botafogo a emis un comunicat oficial în care explică ce s-a întâmplat de s-a ajuns la un proces. Conform procesul intentat, Botafogo a împrumutat în 2022 clubul francez cu sume mari de bani.
La acea vreme, Lyon era sub presiune din cauza creditelor la bănci și risca sancțiuni. Ajutorul primit de la Botafogo a fost decisiv în evitarea retrogradării și, ulterior, calificării în Europa League.
Însă parteneriatul a fost distrus de certurile din cadrul conducerii Eagle Group. Conform celor de la Botafogo, noul președinte al lui Lyon a rupt unilateral înțelegerea și a suspendat plata obligațiilor financiare.
Din cauza acestui lucru, Botafogo a avut ea probleme financiare și chiar a primit interdicție de transferuri.
Astfel, Botafogo cere daune de 745 milioane de reali, adică aproximativ 135 de milioane de euro.
Botafogo aciona Olympique Lyonnais na Justiça e cobra dívida superior a R$ 745 milhões.
O Botafogo protocolou, na última sexta-feira (3), ações contra o Olympique Lyonnais na Justiça, em razão de dívidas que ultrapassam R$ 745 milhões. O objetivo é assegurar o retorno dos… pic.twitter.com/oMTg1E1GVS
— Botafogo F.R. (@Botafogo) April 4, 2026
- Rafa Benitez, mesaj superb de susținere pentru familia Lucescu! Ce a declarat tehnicianul spaniol
- PAOK, remiză fără goluri în duelul cu Panathinaikos. Răzvan Lucescu, gata de revenirea în București
- Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos
- Răzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK
- Ce a postat Dennis Man, după ce a devenit campion cu PSV în Olanda