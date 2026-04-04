Frate, frate, dar fotbalul e pe bani. Lyon, dată în judecată pentru 130mil euro de un club cu același patron

Olympique Lyon are din nou mari probleme. A fost dată în judecată de Botafogo, clubul din Brazilia solicitând să-i fie achitată o datorie de aproximativ 130 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anunțul e cu atât mai ciudat cu cât ambele cluburi fac parte din Eagle Football, rețeaua de cluburi condusă de omul de afaceri american, John Texor.

„Frați” până la bani

Botafogo a emis un comunicat oficial în care explică ce s-a întâmplat de s-a ajuns la un proces. Conform procesul intentat, Botafogo a împrumutat în 2022 clubul francez cu sume mari de bani.

La acea vreme, Lyon era sub presiune din cauza creditelor la bănci și risca sancțiuni. Ajutorul primit de la Botafogo a fost decisiv în evitarea retrogradării și, ulterior, calificării în Europa League.

Însă parteneriatul a fost distrus de certurile din cadrul conducerii Eagle Group. Conform celor de la Botafogo, noul președinte al lui Lyon a rupt unilateral înțelegerea și a suspendat plata obligațiilor financiare.