Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma - Antena Sport

Nicolae Stanciu a ajuns la Genoa în vara anului 2025, după ce Dan Șucu l-a adus de la Damac, însă fotbalistul de 32 de ani nu a confirmat la revenirea în Europa. Ca urmare a formei slabe arătate de Stanciu, italienii au decis să se despartă de jucătorul român, pe care l-au lăsat liber de contract.

Nicolae Stanciu nu a stat mult fără angajament, pentru că după despărţirea de Genoa el a semnat deja cu Dalian Yingbo FC, club din prima ligă a Chinei, anunţă Pro Sport.

Nicolae Stanciu a semnat cu Genoa la începutul sezonului, după insistenţele lui Dan Şucu. Căpitanul naţionalei, cotat la suma de două milioane de euro, a bifat doar şapte meciuri pentru “grifoni”, în toate competiţiile, iar în ultimul, cu AC Milan, a ratat un penalty în prelungiri.

Dalian Yingbo FC va fi clubul cu numărul 11 din cariera la profesioniști a lui Nicolae Stanciu, după ce a reprezentat în România pe Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, și FCSB, în Belgia pe Anderlecht Bruxelles, în Cehia pe Sparta Praga și Slavia Praga, în Arabia Saudită pe Al Ahli și Damac, iar în China, pe Wuhan Three Towns.