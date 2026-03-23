„Hai, șefu’, aveam și eu o notificare” Un star din fotbalul mondial, prins cu telefonul pe bancă

Memphis Depay, atacantul olandez al echipei Corinthians, a fost surprins în timp ce stătea pe telefon pe banca de rezerve la meciul împotriva formaţiei Flamengo (1-1) de duminică. Doi membri ai stafului i-au atras atenţia, iar jucătorul a dat explicaţii.
A ieșit accidentat de pe teren
Meciul din campionatul brazilian dintre Corinthians şi Flamengo (1-1) s-a încheiat prematur pentru Memphis Depay. Atacantul olandez a părăsit terenul încă din minutul 22 din cauza unei dureri la coapsa dreaptă, lăsându-i locul lui Rodrigo Garro.
După ce s-a dus la vestiare, unde a făcut un duş, a urmărit finalul meciului de pe banca de rezerve, alături de colegii săi. Cu o atenţie oarecum distrasă. Fostul jucător al Lyonului a fost surprins folosindu-şi telefonul în timpul meciului, în repriza a doua, ceea ce este interzis de regulamentul campionatului.
Doi membri ai staff-ului i-au atras rapid atenţia, aşezându-se lângă el pentru a-i cere să-şi pună smartphone-ul deoparte. Depay a făcut acest lucru, băgându-l în buzunar.
La finalul meciului, fostul jucător al echipei Barça şi al echipei Manchester United şi-a justificat gestul, explicând doar că a informat stafful echipei naţionale olandeze cu privire la accidentarea sa. „Ca să fie clar, momentul în care am folosit telefonul a fost doar pentru a comunica cu stafful medical din Olanda în acel moment” a scris el pe X.
„Am ieşit pentru a-mi arăta sprijinul faţă de echipa mea, deşi aş fi putut rămâne în vestiar din cauza accidentării. Sunt, de asemenea, dezamăgit de rezultatul meciului. Continuăm să muncim pentru zile mai bune” a spus Depay.
Un articol din regulamentul Confederaţiei Braziliene de Fotbal (CBF) se referă la interzicerea utilizării echipamentelor de către jucători în timpul meciului. „Jucătorii, inclusiv rezervele, jucătorii înlocuiţi şi jucătorii eliminaţi, nu au voie să utilizeze echipamente electronice sau sisteme de comunicaţii, cu excepţia cazului în care este autorizat un sistem electronic de performanţă şi monitorizare (SEDM)”, prevede regulamentul.
Selectat de Ronald Koeman într-un lot de 26 de jucători, Depay trebuie să se alăture selecţiei olandeze luni la centrul de antrenament din Zeist pentru a pregăti cele două meciuri amicale împotriva Norvegiei, vineri la Amsterdam, şi apoi împotriva Ecuadorului, pe 31 martie la Eindhoven.
Depay s-a alăturat echipei Corinthians din Brazilia în septembrie 2024, după încheierea aventurii sale la Atlético Madrid. Dar acest exil nu l-a îndepărtat de echipa naţională, deoarece este în continuare selecţionat în lot.
După un sezon 2024-2025 consistent (12 goluri, 10 pase decisive în 51 de meciuri) şi trei titluri (campionatul paulista, Supercupa Braziliei, Cupa Braziliei), Depay este mai puţin decisiv în 2025-2026, cu un gol în 12 meciuri. După 8 etape, Corinthians se află doar pe locul 10 în campionat.
sursa: News.ro
Memphis Depay was on his phone on the bench, until the assistant coach told him to put it away. 😅
