„Hai, șefu’, aveam și eu o notificare” Un star din fotbalul mondial, prins cu telefonul pe bancă

Memphis Depay, certat de staff-ul echipei pentru că stătea pe telefon / X

Memphis Depay, atacantul olandez al echipei Corinthians, a fost surprins în timp ce stătea pe telefon pe banca de rezerve la meciul împotriva formaţiei Flamengo (1-1) de duminică. Doi membri ai stafului i-au atras atenţia, iar jucătorul a dat explicaţii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A ieșit accidentat de pe teren

Meciul din campionatul brazilian dintre Corinthians şi Flamengo (1-1) s-a încheiat prematur pentru Memphis Depay. Atacantul olandez a părăsit terenul încă din minutul 22 din cauza unei dureri la coapsa dreaptă, lăsându-i locul lui Rodrigo Garro.

După ce s-a dus la vestiare, unde a făcut un duş, a urmărit finalul meciului de pe banca de rezerve, alături de colegii săi. Cu o atenţie oarecum distrasă. Fostul jucător al Lyonului a fost surprins folosindu-şi telefonul în timpul meciului, în repriza a doua, ceea ce este interzis de regulamentul campionatului.

Doi membri ai staff-ului i-au atras rapid atenţia, aşezându-se lângă el pentru a-i cere să-şi pună smartphone-ul deoparte. Depay a făcut acest lucru, băgându-l în buzunar.

La finalul meciului, fostul jucător al echipei Barça şi al echipei Manchester United şi-a justificat gestul, explicând doar că a informat stafful echipei naţionale olandeze cu privire la accidentarea sa. „Ca să fie clar, momentul în care am folosit telefonul a fost doar pentru a comunica cu stafful medical din Olanda în acel moment” a scris el pe X.