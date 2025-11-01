Horațiu Moldovan l-a dat în judecată. Cere daune de 100.000 de lei - Antena Sport

Horațiu Moldovan s-a transferat de la Rapid la Atletico Madrid, în ianuarie 2024, iar mutarea nu a fost perfectată de impresarul Bogdan Apostu, cu care portatul a mai lucrat în trecut.

Deranjat că Moldovan nu a perfectat transferul prin intermediul lui, Apostu l-a dat în judecată şi i-a cerut iniţial daune de 56.000 de euro, procent din transferul portarului la Atletico Madrid.

“Pe ce a făcut el sunt supărat! Și m-aș dori să se uite așa în ochii mei. Ți-o spun public: nu mai vreau niciun ban. Și dacă o să câștig, îi donez. Și dacă vrea să închidem procesul, îl închidem. Poate am greșit că a fost scandalul ăsta public. Nu mă caracterizează. M-am mai dezvoltat și eu, și nu îmi face bine. Nu mă interesează. Nu vreau niciun ban, deși sunt banii mei. Sunt banii mei”, a spus Apostu în iunie 2025.

Nici Horațiu Moldovan nu a stat cu mâinile în sân şi l-a dat în judecată pe impresarul Bogdan Apostu. Potrivit iAMsport.ro, Horațiu Moldovan a cerut, printre altele, ca Bogdan Apostu să plătească daune morale în valoare de 100.000 de lei și să retragă din spațiul public o postare în care portarul român este acuzat că nu și-a respectat angajamentele.