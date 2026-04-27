Şedinţă cu concedieri la Gaziantep! Ce se întâmplă la echipa lui Mirel Rădoi după ce a debutat ruşinos

Radu Constantin Publicat: 27 aprilie 2026, 13:09

Şedinţă cu concedieri la Gaziantep! Ce se întâmplă la echipa lui Mirel Rădoi după ce a debutat ruşinos

Mirel Rădoi a semnat cu Gaziantep / sursa foto: X

Gaziantep, condusă de antrenorul român Mirel Rădoi, a pierdut şocant, în deplasare, scor 0-3, în faţa formaţiei Eyupspor, o echipă care se lupta să evite retrogradarea. Gaziantep ocupă în continuare locul 10 în Turcia, dar se anunţă revoluţie la club.

Bașkanul Memik Yilmaz se pregătește de o ședință de urgență a Adunării Generale a clubului, iar jurnalistul Ali Budak anunţă că urmează să fie schimbată aproape toată conducerea clubului Gaziantep. Mirel Rădoi poate răsufla uşurat momentan, pentru că nu i se impută lui eşecul, ci actualei conduceri.

“Știri de ultimă oră la Gaziantep FK. Președintele lui Gaziantep FK, Memik Yılmaz, intenționează să convoace o adunare generală extraordinară și să ia o decizie clară.

Președintele Yılmaz își propune să facă modificări în actuala conducere și să aducă cel puțin 15 nume noi puternice în cadrul clubului”, au scris turcii.

În momentul în care a plecat din România, Mirel Rădoi a anunţat că el are ca obiectiv în Turcia să ocupe în viitorul sezon un loc 1-4.

"Ştiu că mă iubește Dumnezeu". Tânăra moartă în Giurgiu plecase cu prietena ei să facă poze de final de liceu
„Sunt sfâșiat!”. Răzvan Lucescu, primul interviu după moartea tatălui Mircea. Tehnicianul lui PAOK și-a deschis sufletul pentru Fanatik, acasă, la Salonic, după finala pierdută din Cupa Greciei
