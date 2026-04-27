Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic, detalii importante despre viitorul său la Dinamo. Cum a comentat un posibil baraj de Europa cu FCSB

Zeljko Kopic, detalii importante despre viitorul său la Dinamo. Cum a comentat un posibil baraj de Europa cu FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 27 aprilie 2026, 17:51

Comentarii
Zeljko Kopic, detalii importante despre viitorul său la Dinamo. Cum a comentat un posibil baraj de Europa cu FCSB

Zeljko Kopic / Sportpictures

Dinamo București a bifat a doua victorie consecutivă în play-off și al patrulea meci fără înfrângere, iar gruparea antrenată de Zeljko Kopic visează la clasarea pe un loc de cupe europene la finalul acestui sezon.

Mai mult decât atât, ar putea exista și varianta unui baraj de Conference League contra rivalei FCSB, ceea ce ar face acest final de sezon și mai palpitant.

Zeljko Kopic: „Eu nu vorbesc de locuri în clasament”

Zeljko Kopic a vorbit deschis despre ultimele meciuri pe care Dinamo le mai are de jucat în acest sezon, iar tehnicianul croat a tratat inclusiv problema plecării de la formația din Ștefan cel Mare.

„(n. r. despre titlu) Este greu de spus. Avem acest patru meciuri, ultimele din play-off, iar eu știi bine că sunt adeptul de a lua fiecare partidă în parte. Să dăm tot ce e mai bun și apoi vom vedea. Mai avem meciuri acasă cu CFR și cu FC Argeș, în deplasare cu Craiova și cu U Cluj, depinde de noi să intrăm cu ambiție ca să câștigăm.

Eu nu vorbesc de locuri în clasament. Detaliile au făcut diferența, micile detalii, e greu de prezis ce va urma. Să ținem jucătorii sănătoși, să aibă un spirit bun și va fi bine”.

Zeljko Kopic: „Ambiția noastră este să oferim cel mai bun fotbal”

„(n. r. despre locul 3) CFR Cluj este în formă foarte bună, iar Craiova și U Cluj sunt în acest moment la 5 puncte în fața noastră. Craiova poate mări diferența diseară. În plus, Rapid și Argeșul sunt aproape de noi. Ambiția noastră este să oferim cel mai bun fotbal, ca să ajungem să jucăm în Europa după acest sezon.

(n. r. legat de un posibil baraj cu FCSB) Pfaa, ar fi un meci greu. Poate vom ajunge din nou la o confruntare cu FCSB. Să ajungem noi în situația de a disputa un meci pentru Europa, inclusiv cu FCSB, apoi vedem. Să fim noi acolo, sus, apoi vedem cu cine jucăm.

Mai am 2 ani de contract cu Dinamo. Și nu cheltui nici măcar o secundă din viața mea să mă gândesc la altceva. Vom afla răspunsul la o eventuală altă opțiune atunci când e pauză, când va veni. Este ultima lună a campionatului, sunt meciuri importante, mă focusez doar pe muncă. Repet, nu mă interesează nimic altceva. Chiar am început să discutăm deja despre cum ar putea apărea lotul, dar totul depinde dacă vom juca, sau nu, în Europa”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit gsp.ro.

Reacţia unui tiktoker american la micul dejun românesc. Parizer, tobă şi salată de vinete: De asta m-am mutatReacţia unui tiktoker american la micul dejun românesc. Parizer, tobă şi salată de vinete: De asta m-am mutat
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât este darul de nuntă în 2026. Apropiaţii dau minimum 3.500 de lei
Observator
Cât este darul de nuntă în 2026. Apropiaţii dau minimum 3.500 de lei
„Opt jucători de la Rapid, afară!” Profetul Mitică Dragomir, soluție salvatoare: „Aduceți-l de urgență și vă bateți la titlu! M-ați înjurat când v-am zis că sunteți praf!”
Fanatik.ro
„Opt jucători de la Rapid, afară!” Profetul Mitică Dragomir, soluție salvatoare: „Aduceți-l de urgență și vă bateți la titlu! M-ați înjurat când v-am zis că sunteți praf!”
19:39

Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Costel Gâlcă: “N-am mai văzut gafe aşa mari ale unui antrenor”
19:23

Metaloglobus – Unirea Slobozia 1-1. Bucureștenii au retrogradat matematic
19:05

FC Argeș – Universitatea Craiova, LIVE TEXT (ora 20.30). Otenii vor să se desprindă în fruntea clasamentului. Echipele
19:02

Ioan Andone i-a distrus pe toţi de la Rapid: “E haos”. Nici conducerea nu a scăpat: “Începând cu el”
18:54

Florin Tănase, declaraţie surprinzătoare, în condiţiile în care contractul lui cu FCSB expiră în vară!
18:36

LPF a publicat programul etapei a 8-a din Liga 1. Când se va juca CFR Cluj – Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 2 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 3 Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat 4 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 5 FotoAfacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta 6 Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor