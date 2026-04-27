Zeljko Kopic, detalii importante despre viitorul său la Dinamo. Cum a comentat un posibil baraj de Europa cu FCSB

Dinamo București a bifat a doua victorie consecutivă în play-off și al patrulea meci fără înfrângere, iar gruparea antrenată de Zeljko Kopic visează la clasarea pe un loc de cupe europene la finalul acestui sezon.
Mai mult decât atât, ar putea exista și varianta unui baraj de Conference League contra rivalei FCSB, ceea ce ar face acest final de sezon și mai palpitant.
Zeljko Kopic: „Eu nu vorbesc de locuri în clasament”
Zeljko Kopic a vorbit deschis despre ultimele meciuri pe care Dinamo le mai are de jucat în acest sezon, iar tehnicianul croat a tratat inclusiv problema plecării de la formația din Ștefan cel Mare.
„(n. r. despre titlu) Este greu de spus. Avem acest patru meciuri, ultimele din play-off, iar eu știi bine că sunt adeptul de a lua fiecare partidă în parte. Să dăm tot ce e mai bun și apoi vom vedea. Mai avem meciuri acasă cu CFR și cu FC Argeș, în deplasare cu Craiova și cu U Cluj, depinde de noi să intrăm cu ambiție ca să câștigăm.
Eu nu vorbesc de locuri în clasament. Detaliile au făcut diferența, micile detalii, e greu de prezis ce va urma. Să ținem jucătorii sănătoși, să aibă un spirit bun și va fi bine”.
Zeljko Kopic: „Ambiția noastră este să oferim cel mai bun fotbal”
„(n. r. despre locul 3) CFR Cluj este în formă foarte bună, iar Craiova și U Cluj sunt în acest moment la 5 puncte în fața noastră. Craiova poate mări diferența diseară. În plus, Rapid și Argeșul sunt aproape de noi. Ambiția noastră este să oferim cel mai bun fotbal, ca să ajungem să jucăm în Europa după acest sezon.
(n. r. legat de un posibil baraj cu FCSB) Pfaa, ar fi un meci greu. Poate vom ajunge din nou la o confruntare cu FCSB. Să ajungem noi în situația de a disputa un meci pentru Europa, inclusiv cu FCSB, apoi vedem. Să fim noi acolo, sus, apoi vedem cu cine jucăm.
Mai am 2 ani de contract cu Dinamo. Și nu cheltui nici măcar o secundă din viața mea să mă gândesc la altceva. Vom afla răspunsul la o eventuală altă opțiune atunci când e pauză, când va veni. Este ultima lună a campionatului, sunt meciuri importante, mă focusez doar pe muncă. Repet, nu mă interesează nimic altceva. Chiar am început să discutăm deja despre cum ar putea apărea lotul, dar totul depinde dacă vom juca, sau nu, în Europa”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit gsp.ro.
