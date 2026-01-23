Imagini rare în Turcia! Meciul a fost anulat după ce zăpada era de 40 de centimetri pe gazon! - Antena Sport

Meciul lui 1461 Trabzon FK cu Kahramanmaraş İstiklalspor a fost anulat din pricina vremii. Imagini apărute pe reţelele sociale îi arătau pe arbitrii întâlnirii cum verificau starea gazonului, în timp ce zăpada era de circa 40 de centimetri. Balonul nu sărea absolut deloc, aşa că s-a luat decizia ca partida să nu se dispute.
Cele două echipe evoluează în al treilea eşalon din Turcia.
Meci anulat din pricina vremii în Turcia
Arbitrii au vrut să se asigure că partida nu poate să se dispute. Conform regulamentului, centralul a aruncat balonul de mai multe ori, acesta oprindu-se de fiecare dată în zăpadă. Decizia finală a fost ca partida să fie anulată.
“În Kahramanmaraş, stratul de zăpadă de aproximativ 40 de centimetri care acoperea terenul stadionului nu a lăsat loc pentru jocul de fotbal.
👥 În urma inspecțiilor finale efectuate de comisia de arbitri, meciul Kahramanmaraş İstiklalspor – 1461 Trabzon FK a fost anulat oficial”, a fost mesajul publicat de contul AA Spor, pe X.
