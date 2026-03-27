Inter Miami, gest uriaș față de Lionel Messi! Cum vor să-l omagieze pe starul argentinian

Lionel Messi mai are contract cu Inter Miami până la finalul anului 2027, iar conducerea vrea ca numele starului argentinian să fie legat pentru totdeauna de clubul din Major League Soccer.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, oficialii campioanei din America vor să denumească un sector din cadrul arenei după cel mai important fotbalist din istorie, campion mondial în Qatar în 2022.

Chase Stadium este arena pe care cei de la Inter Miami își dispută meciurile de pe teren propriu din Major League Soccer, iar stadionul inaugurat în anul 2020 ar putea beneficia de o schimbare.

Concret, conducerea campioanei din Major League Soccer vrea să denumească un sector din arenă după Lionel Messi, cel mai important nume trecut vreodată pe la echipa americană.

„Messi va deveni parte a unui caz rar și unic în sportul global: un atlet care joacă în mod regulat pe stadionul său de acasă, cu o tribună numită în onoarea sa”, se arată în comunicatul oficial al clubului.