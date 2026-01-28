Kurt Zouma şi-a găsit echipă! Cu cine e aproape să semneze fostul jucător al lui CFR Cluj - Antena Sport

Fosta vedetă de la CFR Cluj, Kurt Zouma (31 de ani), şi-a găsit echipă. Zouma e dorit în Kazahstan, de către Kaisar, echipă care a terminat pe locul 11 ultimul campionat.
Kurt Zouma, care încasa un salariu de 45.000 de euro pe lună la CFR Cluj, a cerut 350.000 de euro, plus bonusuri, pentru a semna cu Kaisar.
Kurt Zouma ar putea ajunge în Kazahstan
„Fostul fundaș al lui Chelsea, Kurt Zouma, în vârstă de 31 de ani, ar putea ajunge la Kaysar. Părțile negociază semnarea contractului. Fundașul francez cere un salariu de 350.000 de euro pe an și bonusuri, potrivit insiderului Ivan Karpov”, a anunţat publicaţia kazahă matchkz.kz.
Kurt Zouma este considerat una din marile “ţepe” de la CFR Cluj şi din istoria campionatului nostru.
Fost câştigător de Champions League şi de Conference League, Zouma valora atunci când a semnat cu CFR Cluj 10 milioane de euro. În prezent mai este cotat la numai 4 milioane de euro de către transfermarkt.com.
A jucat numai în 3 meciuri pentru CFR Cluj în campionat şi într-unul în Cupa României. La ultimele partide ale echipei antrenate de Daniel Pancu, Zouma nici măcar nu a fost în lot. Şi-a reziliat luna aceasta înţelegerea cu CFR Cluj.
Zouma a fost prezentat ca un super-transfer la venirea în Gruia, patronul Neluţu Varga fiind nevoit să facă un efort financiar considerabil pentru a-l aduce. Evoluţiile lui Zouma au fost departe de aşteptări, în condiţiile în care el a intrat rapid pe primul loc în topul fotbaliştilor cu cea mai mare cotă din Liga 1. Între timp, şi cota lui Zouma s-a prăbuşit.
- O altă tragedie la PAOK! Un fan a murit când a auzit de accidentul teribil din România
- Gestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România
- Nota primită de Adrian Șut, după cele 14 minute jucate în Al Ittihad Kalba – Al-Ain
- Coșmar pentru Marius Ștefănescu! Ce se întâmplă cu fotbalistul pus pe liber de Konyaspor
- Prima reacţie a clubului PAOK după ce 7 fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu au murit într-un accident în România!