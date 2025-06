Kylian Mbappe va rata meciul Real Madrid - Pachuca, de la Cupa Mondială a Cluburilor - Antena Sport

“Ne-au lipsit multe lucruri în prima repriză. Dar mi-a plăcut reacţia jucătorilor din a doua parte a meciului. Am controlat jocul. Dar e un întreg proces care necesită timp. Nu ştiu cine credea că totul va decurge perfect încă din prima zi..

(Debuturile lui Trent şi Huijsen) Sunt fericit pentru ei, i-am felicitat pentru prima lor zi. Dean a fost foarte bun, iar Trent la fel. Ambii ne-au oferit calitate în joc.

(Absenţa lui Kylian Mbappe) Nu ştim dacă va reveni în al doilea meci, trebuie să vedem cum se recuperează în următoarele zile. E un proces important, vom vedea.

E păcat că nu am putut câştiga, mai ales după a doua repriză, când am fost mult mai buni. Nu mi-a plăcut prima repriză, dar ne va ajuta să insistăm asupra lucrurilor pe care trebuie să le îmbunătăţim. Am avut mai mult echilibru în a doua repriză. Ne-a lipsit golul, vom rămâne cu asta. În prima repriză am vrut să jucăm mai rapid şi am pierdut mingea. A fost dificil pentru noi să ne adaptăm cu presiunea, dar în a doua repriză am fost mai buni.

Nu sunt frustrat. Am fi putut face mai bine, dar ştiam că e nevoie de timp. Dacă facem lucrurile greşit, vom insista asupra lor pentru a le corecta. Totul are nevoie de timp şi totul are nevoie de repetiţie”, a declarat Xabi Alonso, conform marca.com, după Real Madrid – Al Hilal 1-1.