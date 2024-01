"L-aş asemăna cu Maradona şi Pele" Marcel Răducanu, dărâmat după moartea lui Beckenbauer. Cei doi români cu care l-a comparat - Antena Sport

Fostul mare fotbalist francez şi fost preşedinte al UEFA, Michel Platini, a afirmat că este mândru că a fost prieten cu Franz Beckenbauer, cel a fost „Domnul Fotbal” în Germania.

„Am primit o lovitură în cap pentru că el a fost „Kaiserul” şi cu Franz am petrecut mulţi, mulţi ani (…) Am făcut un drum lung împreună. Ştiam că este foarte, foarte bolnav pentru că Karl-Heinz Rummenigge mi-a spus. Iar acum a murit. A fost domnul Fotbal în Germania. El a făcut fotbalul german, a făcut istoria fotbalului german. (…) A fost o persoană excepţională şi am fost mândru să îi fiu prieten”, a afirmat Platini pentru RMC, scrie news.ro.

Şi oficialii de la Bayern Munchen au transmis mesaje copleşitoare.

„Campioana mondială a recordurilor din Germania este în doliu după moartea lui Franz Beckenbauer, unicul Kaiser, fără de care FC Bayern nu ar fi devenit niciodată clubul care este astăzi. Beckenbauer a murit ieri, duminică, la vârsta de 78 de ani, înconjurat de familia sa, la Salzburg. FC Bayern este în doliu alături de familia, prietenii săi, în primul rând de soţia sa Heidi şi de copiii săi Thomas, Michael, Joel Maximilian şi Francesca Antonie„, a scris Bayern Munchen.

„Nu există cuvinte pentru a exprima cât de mare este durerea noastră şi golul pe care Franz Beckenbauer îl lasă în urmă. Ca jucător, a adus pe teren un sentiment de efort, eleganţă şi magie. Franz Beckenbauer a adus farmecul. Chiar şi după cariera sa de jucător, a lăsat o amprentă de neşters asupra FC Bayern şi asupra fotbalului, iar moştenirea sa nu poate fi măsurată în titluri. Familia FC Bayern îi este veşnic recunoscătoare, iar eu personal deplâng pierderea unui prieten„, a declarat Herbert Hainer, preşedintele FC Bayern.