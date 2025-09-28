Lionel Messi, încurcat de echipa jucătorului cu origini în România. Inter Miami, aproape să rateze un trofeu - Antena Sport

Inter Miami a remizat în deplasarea contra celor de la Toronto FC, la capătul unei partide în care Leo Messi nu și-a mai putut ghida echipa spre victorie. Pentru formația din Canada a evoluat și Theodor Corbeanu, jucătorul cu origini în România care a evoluat și la două reprezentative de tineret ale “tricolorilor”.
În urma rezultatului de pe BMO Field, seria lui Leo Messi de trei meciuri în care a marcat pentru echipa sa a fost oprită.
Inter Miami, încurcată în lupta pentru un nou trofeu
Prima repriză a meciului din Canada a fost una pozitivă pentru elevii lui Javier Mascherano, care au deschis scorul prin Tadeo Allende, la o fază la care a contribuit și Messi pe construcție. Avantajul trupei din Florida nu a durat mult, pentru că Toronto FC a egalat în minutul 60 prin Djordje Mihailovic.
Jordi Alba 🤝 Tadeo Allende@InterMiamiCF grab the lead right before half!
Alba’s 11th assist of the season. Allende’s 9th goal of the season. pic.twitter.com/76hvByE9vr
— Major League Soccer (@MLS) September 27, 2025
Jucătorul canadienilor a stabilit și scorul final, iar Inter Miami a făcut un pas greșit în lupta pentru trofeul de campioană a sezonului regular, intitulat Supporters’ Shield. Merită menționat că această distincție este una pur simbolică, pentru că adevărata campioană din MLS se decide la capătul play-off-ului. Inter Miami a câștigat anul trecut acest trofeu, însă a fost eliminată prematur din play-off.
Acum, echipa patronată de David Beckham este nevoită să câștige toate meciurile rămase și să aștepte un pas greșit de la Philadelphia Union, liderul Conferinței de Est și al clasamentului per general din MLS. Între cele două e o distanță de șapte puncte, cu mențiunea că Inter are și două meciuri în minus, cu patru etape rămase de disputat.
În primul 11 al lui Toronto s-a aflat și Theodor Corbeanu, canadianul cu origini românești. Fotbalistul de 23 de ani a adunat selecții pentru România U16 și U17, după care a decis să reprezinte țara din nordul Americii și a strâns câteva meciuri. În acest moment, Corbeanu e împrumutat în MLS de la Granada.
- Directorul sportiv de la Legia Varșovia “a dat cărțile pe față”. De ce nu s-a făcut transferul lui Ianis Hagi
- Eșecul provocat de Cristiano Ronaldo&Co. i-a fost fatal. OUT de la campioana Arabiei Saudite
- Dennis Man, remarcat de antrenor după ce a fost decisiv în victoria lui PSV: “A făcut o treabă excelentă”
- Prima reacţie a lui Dennis Man după ce a dat pasa decisivă la golul victoriei lui PSV!
- Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV