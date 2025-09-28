Lionel Messi, încurcat de echipa jucătorului cu origini în România. Inter Miami, aproape să rateze un trofeu - Antena Sport

Inter Miami a remizat în deplasarea contra celor de la Toronto FC, la capătul unei partide în care Leo Messi nu și-a mai putut ghida echipa spre victorie. Pentru formația din Canada a evoluat și Theodor Corbeanu, jucătorul cu origini în România care a evoluat și la două reprezentative de tineret ale “tricolorilor”.

În urma rezultatului de pe BMO Field, seria lui Leo Messi de trei meciuri în care a marcat pentru echipa sa a fost oprită.

Inter Miami, încurcată în lupta pentru un nou trofeu

Prima repriză a meciului din Canada a fost una pozitivă pentru elevii lui Javier Mascherano, care au deschis scorul prin Tadeo Allende, la o fază la care a contribuit și Messi pe construcție. Avantajul trupei din Florida nu a durat mult, pentru că Toronto FC a egalat în minutul 60 prin Djordje Mihailovic.

Jordi Alba 🤝 Tadeo Allende@InterMiamiCF grab the lead right before half!

Alba’s 11th assist of the season. Allende’s 9th goal of the season. pic.twitter.com/76hvByE9vr

— Major League Soccer (@MLS) September 27, 2025

Jucătorul canadienilor a stabilit și scorul final, iar Inter Miami a făcut un pas greșit în lupta pentru trofeul de campioană a sezonului regular, intitulat Supporters’ Shield. Merită menționat că această distincție este una pur simbolică, pentru că adevărata campioană din MLS se decide la capătul play-off-ului. Inter Miami a câștigat anul trecut acest trofeu, însă a fost eliminată prematur din play-off.