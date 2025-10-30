Închide meniul
Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: "Ar ajuta" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: “Ar ajuta”

Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: “Ar ajuta”

Publicat: 30 octombrie 2025, 11:42

Lionel Messi, în timpul unui meci / Profimedia

Superstarul argentinian Lionel Messi are câteva idei pentru dezvoltarea Major League Soccer, Liga nord-americană de fotbal, în care a sosit în 2023, iar recent şi-a prelungit contractul cu echipa sa, Inter Miami, până în 2028, scrie Reuters.

“Fiecare echipă ar trebui să aibă oportunitatea de a aduce jucători şi de a recruta pe oricine doreşte, fără limitări sau reguli care să le constrângă”, a spus Messi într-un interviu – realizat în spaniolă şi difuzat luni – pentru NBC Nightly News, atunci când a fost întrebat ce ar face dacă ar fi comisarul MLS pentru o zi.

Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS

Messi, care nu a comentat subiectul în trecut, i-a spus lui Tom Llamas de la NBC că el crede că fotbalul, şi în special MLS, poate creşte în Statele Unite. Cu toate acestea, el a subliniat că liga trebuie să renunţe la restricţiile sale în privinţa cheltuielilor.

“Nu cred că astăzi toate echipele din Statele Unite, toate cluburile, au puterea să facă asta (să recruteze jucători fără limitări) şi cred că, dacă li s-ar oferi libertatea, mult mai mulţi jucători importanţi ar veni şi ar ajuta la creşterea Statelor Unite”, a spus decarul lui Inter Miami.

Căpitanul selecţionatei Argentinei nu este nici pe departe primul care pune la îndoială diversele mecanisme ale ligii – inclusiv plafonul salarial – menite să restricţioneze cheltuielile echipelor

Messi însuşi a profitat considerabil de pe urma relaţiei sale cu liga. El deţine o participaţie minoritară la clubul Inter Miami şi profită financiar de pe urma acordurilor de împărţire a veniturilor cu Apple, deţinătorul drepturilor media ale MLS, şi Adidas, furnizorul oficial de echipament al ligii.

Cu toate acestea, salariul său de 20,44 milioane de dolari este mai mult decât dublu faţă de cel al coechipierului său de la Miami, Sergio Busquets, al treilea cel mai mare salariu din ligă, de aproximativ 8,8 milioane de dolari, evidenţiind chestiunea financiară pe care Messi doreşte ca liga să o abordeze. Asociaţia jucătorilor din MLS a publicat miercuri lista cu date salariale, în care sud-coreeanul Son Heung-Min, fostul căpitan al lui Tottenham, ocupă locul secund, cu un salariu garantat de 11,2 milioane de dolari.

“Cred că dezvoltarea fotbalului în Statele Unite este posibilă. Cred că mai sunt schimbări mari de făcut pentru ca echipele să poată continua să crească, dar cred că există deja o bază solidă: echipele sunt pregătite şi îşi doresc această creştere şi cred că este timpul să o facem”, a mai spus Lionel Messi.

