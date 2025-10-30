Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: "Ar ajuta" - Antena Sport

Superstarul argentinian Lionel Messi are câteva idei pentru dezvoltarea Major League Soccer, Liga nord-americană de fotbal, în care a sosit în 2023, iar recent şi-a prelungit contractul cu echipa sa, Inter Miami, până în 2028, scrie Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Fiecare echipă ar trebui să aibă oportunitatea de a aduce jucători şi de a recruta pe oricine doreşte, fără limitări sau reguli care să le constrângă”, a spus Messi într-un interviu – realizat în spaniolă şi difuzat luni – pentru NBC Nightly News, atunci când a fost întrebat ce ar face dacă ar fi comisarul MLS pentru o zi.

Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS

Messi, care nu a comentat subiectul în trecut, i-a spus lui Tom Llamas de la NBC că el crede că fotbalul, şi în special MLS, poate creşte în Statele Unite. Cu toate acestea, el a subliniat că liga trebuie să renunţe la restricţiile sale în privinţa cheltuielilor.

“Nu cred că astăzi toate echipele din Statele Unite, toate cluburile, au puterea să facă asta (să recruteze jucători fără limitări) şi cred că, dacă li s-ar oferi libertatea, mult mai mulţi jucători importanţi ar veni şi ar ajuta la creşterea Statelor Unite”, a spus decarul lui Inter Miami.

Căpitanul selecţionatei Argentinei nu este nici pe departe primul care pune la îndoială diversele mecanisme ale ligii – inclusiv plafonul salarial – menite să restricţioneze cheltuielile echipelor