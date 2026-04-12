Antrenorul lui DC United, susținere totală pentru Louis Munteanu, după revenirea pe teren: “Nu e ușor”

Rene Weiler, antrenorul lui DC United, a vorbit despre prestația fostului atacant de la CFR Cluj, în meciul pe care echipa din capitala Statelor Unite l-a pierdut pe terenul lui New England Revolution, scor 0-1.

Partida din etapa a șaptea din MLS a fost decisă de reușita lui Yusuf, din minutul 35.

Rene Weiler, despre Louis Munteanu: “Sunt fericit că s-a întors”

La oaspeți, Louis Munteanu a fost rezervă și a fost introdus în minutul 60, primind nota 6,7 din partea celor de la sofascore.com. Cu toate acestea, el nu a avut niciun șut în meciul disputat noaptea trecută.

Rene Weiler l-a introdus pe Louis Munteanu în locul lui Gabriel Pirani și a declarat că înțelege că atacantul român mai are nevoie de timp pentru a-și găsi ritmul, mai ales după accidentarea suferită în luna martie.

“Sunt fericit că Louis s-a întors. A fost greu pentru el, pentru că jucase bine cu Inter Miami, dar apoi a venit accidentarea și a lipsit câteva săptămâni. Nu e ușor, chiar nu a fost ușor pentru el. S-a luptat și în acest meci, dar nu a avut ocazii clare. Primul pas a fost să prindă minute pentru a-și intra în ritm”, a declarat Rene Weiler, la finalul partidei.