Antrenorul lui DC United, susținere totală pentru Louis Munteanu, după revenirea pe teren: “Nu e ușor”

Alex Masgras Publicat: 12 aprilie 2026, 11:57

Louis Munteanu, în New England Revolution - DC United / Getty Images

Rene Weiler, antrenorul lui DC United, a vorbit despre prestația fostului atacant de la CFR Cluj, în meciul pe care echipa din capitala Statelor Unite l-a pierdut pe terenul lui New England Revolution, scor 0-1.

Partida din etapa a șaptea din MLS a fost decisă de reușita lui Yusuf, din minutul 35.

Rene Weiler, despre Louis Munteanu: “Sunt fericit că s-a întors”

La oaspeți, Louis Munteanu a fost rezervă și a fost introdus în minutul 60, primind nota 6,7 din partea celor de la sofascore.com. Cu toate acestea, el nu a avut niciun șut în meciul disputat noaptea trecută.

Rene Weiler l-a introdus pe Louis Munteanu în locul lui Gabriel Pirani și a declarat că înțelege că atacantul român mai are nevoie de timp pentru a-și găsi ritmul, mai ales după accidentarea suferită în luna martie.

“Sunt fericit că Louis s-a întors. A fost greu pentru el, pentru că jucase bine cu Inter Miami, dar apoi a venit accidentarea și a lipsit câteva săptămâni. Nu e ușor, chiar nu a fost ușor pentru el. S-a luptat și în acest meci, dar nu a avut ocazii clare. Primul pas a fost să prindă minute pentru a-și intra în ritm”, a declarat Rene Weiler, la finalul partidei.

Louis Munteanu are patru meciuri disputate până acum în MLS, fără gol sau pasă de gol. După 7 etape, DC United are 7 puncte, fiind pe locul 9 în Conferința de Est. Echipa atacantului român se pregătește acum de duelul cu Philadelphia Union, de pe 19 aprilie.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Citește și:
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
Cel mai mare salariu din cariera lui Mircea Lucescu. Bonusurile uriașe pe care i le oferea Moratti la Inter
Daniel Pancu, temător înainte de duelul cu Dinamo: “Au apărut probleme de lot”
Filipe Coelho, despre derby-ul cu Universitatea Cluj pentru primul loc: “Nu este un meci decisiv”
VIDEOAnze Kopitar, discurs emoționant după Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 0-1: “Vă mulțumesc din tot sufletul”
Cristiano Bergodi face praf naționala Italiei: “E o rușine”
Guvernul RD Congo, prima reacție după ce jucătorii nu au fost lăsați să revină la cluburi: “Nu vă faceți riji”
Pe ce loc termină Dinamo campionatul. Verdictul lui Cristi Borcea
1 Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland 2 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 3 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 4 Gigi Becali l-a avertizat pe Mirel Rădoi, după FCSB – Oţelul 4-0: “Chiar dacă mă cert cu el, nu îl las”. Ce jucător a criticat 5 Gigi Becali, contrazis în direct de Mihai Pintilii, după FCSB – Oţelul 4-0: “Zi adevărul! Vă e ruşine să ziceţi” 6 FCSB – Oțelul 4-0. Roş-albaştrii, show pe Arena Naţională. Cel mai bun meci sub comanda lui Mirel Rădoi în play-out
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii