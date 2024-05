Luka Modric poate doborî un record vechi de 58 de ani la Real Madrid! Deținătorul actual este marele Ferenc Puskas - Antena Sport

Luka Modric poate doborî un record vechi de 58 de ani la Real Madrid Colaj cu Luka Modric și Ferenc Puskas / Profimedia Luka Modric poate doborî un record vechi de 58 de ani la Real Madrid! Mijlocașul croat este aproape de a scrie o nouă pagină importantă în istoria clubului din capitala Spaniei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Concret, Modric poate deveni cel mai bătrân jucător din istoria lui Real Madrid. În momentul de față, recordul este deținut de marele Ferenc Puskas, care a jucat ultimul meci în tricoul „blanco” la vârsta de 39 de ani și 36 de zile. Luka Modric poate doborî un record vechi de 58 de ani la Real Madrid Ultimul meci jucat de Ferenc Puskas la Real Madrid a avut loc pe data de 8 mai a anului 1966. Atunci, echipa din capitala Spaniei a jucat finala Cupei Regelui, împotriva lui Real Betis, cu doar 3 zile înainte de finala Cupei Campionilor, cu Partizan Belgrad. Marele fotbalist maghiar, care a decedat în anul 2006, nu a mai jucat împotriva formației din Serbia, din cauza unei accidentări. Astfel, recordul de logevitate de la Real Madrid a rămas la vârsta de 39 de ani și 36 de zile. Potrivit informațiilor oferite de marca.com, Modric va ajunge la această vârstă în luna octombrie și ar putea să stabilească un nou record de longevitate la Real Madrid. Reclamă

Reclamă 4

Interesant este faptul că atât Puskas, cât și Modric, au un record fabulos de apariții la o vârstă înaintată, din postura de jucători de câmp. În mod normal, recordurile de longevitate sunt dominate de portari.

Carlo Ancelotti are trei variante pentru a-l înlocui pe Toni Kroos la Real Madrid

Potrivit sursei citate anterior, în acest moment Real Madrid are trei candidaţi pentru a acoperi postul care rămâne liber după plecarea lui Toni Kroos. Joshua Kimmich (Bayern Munchen), Nicolo Barella (Inter) şi Joey Veerman (PSV) sunt mijlocaşii cu care ar putea începe negocierile în cel mai scurt timp.

Joshua Kimmich mai are contract până în vara anului viitor, dar vârsta pe care o are nu este pe placul „albilor”. Real Madrid caută jucător pe care să se bazeze o lungă perioadă de timp, iar fotbalistul lui Bayern are 29 de ani. Spniolii anunţă că Barella ar putea deveni principala ţintă a lui Florentino Perez, datorită stilului de joc similar cu cel al lui Kroos. Campion cu Inter, italianul este mai greu de adus – are o cotă de piaţă de 75 de milioane de euro şi mai are două sezoane contract cu gruparea de pe Meazza.

Reclamă 4 / 0/3

O variantă surpriză o reprezintă aducerea lui Joey Veerman. Mijlocaşul de 25 de ani a impresionat în tricoul lui PSV. A fost mijlocaşul din Eredivisie cu cele mai multe assist-uri, 16, dar şi cele mai multe pase „cheie”, 130! Cota lui de piaţă se ridică la 32 de milioane de euro. Tot Marca anunţă că Carlo Ancelotti mai are pregătit şi un plan B. Este dispus să îi schimbe postul în teren lui Jude Bellingham, jucătorul revelaţie al sezonului din La Liga. Acesta ar putea fi folosit pe o poziţie mai defensivă decât în prezent, mai ales după venirea iminentă a lui Kylian Mbappe. Mijlocaşul de 20 de ani a reuşit 19 goluri şi 16 pase decisive la primul său sezon în tricoul „galacticilor”. Are şi 4 goluri şi 4 assist-uri în Champions League.

Care este cel mai bun antrenor al momentului în fotbalul mondial? Pep Guardiola Jurgen Klopp Carlo Ancelotti Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...