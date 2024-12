Manchester City şi Barcelona, puncte pierdute în lupta la titlu! Remize pentru echipele antrenate de Pep Guardiola şi Hansi Flick - Antena Sport

Erling Haaland şi Lamine Yamal, în partidele de sâmbătă, 7 decembrie 2024 - Colaj AntenaSport, Profimedia Pași greșiți pentru Manchester City şi Barcelona în campionatele interne! Echipa antrenată de Pep Guardiola a încheiat la egalitate partida din deplasare cu Crystal Palace, scor 2-2, în timp ce elevii lui Hansi Flick au remizat, tot în deplasare, cu Betis Sevilla, tot cu 2-2. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cu toate acestea, Barcelona rămâne lider în clasamentul din La Liga, cu 38 de puncte, în timp ce Manchester City ocupă doar poziţia a patra în Premier League, cu 27 de puncte. Manchester City remizează în deplasare cu Crystal Palace 2-2. Elevii lui Pep Guardiola au jucat ultimele minute ale partidei în inferioritate numerică Campioana en-titre a Marii Britanii, Manchester City, a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Crystal Palace, în etapa a 15-a din Premier League. Daniel Munoz a deschis scorul pentru gazde pe Selhurt Park, în minutul 4 al partidei cu echipa campioană, Manchester City. Erling Haaland a adus egalarea pe tabelă, în minutul 30, din pasa lui Matheus Nunes. Londonezii au reuşit să revină la conducere în partea secundă, minutul 56, când Will Hughes a oferit a doua sa pasă decisivă în acest meci, iar Maxence Lacroix a marcat cu o lovitură de cap. „Cetăţenii” au egalat prin Rico Lewis, în minutul 68, însă marcatorul a fost eliminat în minutul 84, când a primit al doilea cartonaş galben, şi City a jucat ultimele minute în inferioritate numerică. Partida s-a terminat la egalitate, 2-2, şi Manchester City are 27 de puncte, cu care se află pe locul 4. Crystal Palace este pe 16, cu 13 puncte. Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 15-a din Premier League: Aston Villa – Southampton 1-0 (J. Duran 24);

(J. Duran 24); Brentford – Newcastle 4-2 (Mbeumo 8, Wissa 28, N. Collins 56, Schade 90 / Isak 11, H. Barnes 32);

(Mbeumo 8, Wissa 28, N. Collins 56, Schade 90 / Isak 11, H. Barnes 32); Crystal Palace – Manchester City 2-2 (Munoz 4, Lacroix 56 / Haaland 30, Lewis 68). Elevii lui Hansi Flick îşi menţin poziţia de lider în clasamentul La Liga. Betis Sevilla – Barcelona s-a încheiat 2-2 Betis Sevilla a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FC Barcelona, în etapa a 16-a din La Liga. Catalanii au deschis scorul în minutul 39 al partidei de pe stadionul Benito Villamarin. A fost o pasă a lui Jules Kounde, finalizată de Robert Lewandowski. Reclamă

Reclamă

Gazdele au primit un penalti, în repriza secundă, după un fault al lui Frenkie de Jong asupra lui Vitor Roque, iar Giovanni Lo Celso a transformat în minutul 68, egalând. Vicecampioana a preluat din nou conducerea, în minutul 82 prin Ferran Torres, din pasa lui Lamine Yamal, însă Assane Diao a reuşit să egaleze în minutul 90+4 şi meciul s-a încheiat 2-2.

Barcelona are 38 de puncte şi conduce în La Liga, având cinci puncte în plus în clasament, faţă de Real Madrid, principala urmăritoare, care are două meciuri în minus. În schimb, Betis Sevilla se află pe locul 11 în La Liga, cu 21 de puncte, notează news.ro.

Reclamă

Reclamă