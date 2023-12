Marius Șumudică a răbufnit după ce Gaziantep a pierdut 3 puncte în doar 2 minute: „Parcă am fi o echipă de juniori” - Antena Sport

Reclamă

„Sunt supărat pentru ce s-a întâmplat astăzi. Poate am făcut cel mai bun meci al sezonului. Am avut 5-6 ocazii clare. Am avut 2-0, dar nu am putut păstra avantajul. Parcă am fi o echipă de juniori! Nu se pot primi 2 goluri într-un singur minut. Nu se poate întâmpla așa ceva. Ce pot să fac ca antrenor?

Săptămâna asta am lucrat la poziționarea din teren și la ocazii. Atunci când conduceam aveam cele 3 puncte în buzunar. Le-am pierdut într-un minut.

Reclamă

Am jucat bine în prima repriză și nu le-am dat posibilitatea de a marca. După ce am luat 2 goluri într-un minut am început să jucăm iar. Au fost ocazii foarte mari, din care puteam marca ușor. Gaziantep a pierdut astăzi 2 puncte, dar a fost echipa mai bună de pe teren.

Când am venit aici am promis că vom rămâne în prima ligă. Vom face tot ce putem pentru a realiza acest lucru. Trebuie să ajungem la 20 de puncte până în perioada de transferuri. Momentan suntem peste zona roșie.

Atunci când am venit aici toată lumea spunea că Gaziantep va fi prima echipă care va retrograda matematic. Acum, vedeți, s-au schimbat lucrurile. Vom lupta până la capăt. La următorul meci vom face puncte!”, a spus Marius Șumudică, citat de haber16.com.

Reclamă 4 / 0/3

Gaziantep – Adana Demirspor 2-2 Gaziantep – Adana Demirspor 2-2 a contat pentru etapa cu numărul 17 a sezonului din Turcia. Gaziantep a început excelent partida și a marcat în minutul 17, prin Kizildag. A urmat apoi reușita lui Markovic, din minutul 54, iar echipa lui Marius Șumudică părea că va obține cele 3 puncte. Totuși, Adana a marcat prin Akbaba (min. 72) și Akintola (min. 73), iar scorul final a fost de 2-2. După acest meci, echipa lui Marius Șumudică este pe locul 15, cu 16 puncte, în timp ce adversarii din această etapă sunt pe 6, cu 24 de puncte.