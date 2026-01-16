Marius Șumudică, dezamăgit după 1-4 cu Al-Khaleej: „Diferența s-a văzut” - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică, dezamăgit după 1-4 cu Al-Khaleej: „Diferența s-a văzut”

Daniel Işvanca Publicat: 16 ianuarie 2026, 20:10

Marius Șumudică / SPORT PICTURES

Marius Șumudică a avut parte de un coșmar la al treilea său meci pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa sa a suferit un eșec usturător pe terenul celor de la Al-Khaleej, din cadrul etapei cu numărul 15.

Este a doua înfrângere pentru tehnicianul român la revenirea pe banca tehnică a noii sale echipe, care se luptă pentru menținerea în prima ligă a Arabiei Saudite.

Marius Șumudică a reacționat, după înfrângereea cu Al-Khaleej

Marius Șumudică a suferit cel mai clar eșec de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood, 1-4 pe terenul celor de la Al-Khaleej. Tehnicianul român va avea o misiune dificilă în Arabia Saudită.

După jocul pierdut, acesta a explicat unde s-a făcut diferența în acest meci, dar a cerut și transferuri pentru a putea duce la bun sfârșit obiectivul impus de conducere.

„Un rezultat dur, Al Khaleej a avut mai mult timp de odihnă înainte de meci, o zi în plus, iar asta a contat și s-a văzut în energia jucătorilor de pe teren.

În prima parte, am fost mai activi noi, dar după, diferența fizică și tehnică s-a văzut și asta i-a ajutat pe cei de la Al Khaleej să câștige cu acest rezultat.

Am venit aici acum aproximativ 9 zile, am început cu o victorie și astăzi am pierdut, trebuie să continuăm să muncim. Cât despre diferențele de natură tehnică dintre jucători, ele există, iar din această cauză avem nevoie de întăriri în perioada de mercato pentru a putea ține pasul cu celelalte echipe”, a declarat Marius Șumudică.

1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 4 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 5 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 6 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj
