Marius Șumudică, dezamăgit după 1-4 cu Al-Khaleej: „Diferența s-a văzut” - Antena Sport

Marius Șumudică a avut parte de un coșmar la al treilea său meci pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa sa a suferit un eșec usturător pe terenul celor de la Al-Khaleej, din cadrul etapei cu numărul 15.

Este a doua înfrângere pentru tehnicianul român la revenirea pe banca tehnică a noii sale echipe, care se luptă pentru menținerea în prima ligă a Arabiei Saudite.

Marius Șumudică a reacționat, după înfrângereea cu Al-Khaleej

Marius Șumudică a suferit cel mai clar eșec de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood, 1-4 pe terenul celor de la Al-Khaleej. Tehnicianul român va avea o misiune dificilă în Arabia Saudită.

După jocul pierdut, acesta a explicat unde s-a făcut diferența în acest meci, dar a cerut și transferuri pentru a putea duce la bun sfârșit obiectivul impus de conducere.

„Un rezultat dur, Al Khaleej a avut mai mult timp de odihnă înainte de meci, o zi în plus, iar asta a contat și s-a văzut în energia jucătorilor de pe teren.