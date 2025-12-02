Marius Șumudică, încrezător în potențialul lui Ianis Hagi: „Asta arată pe teren” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 2 decembrie 2025, 18:26

Ianis Hagi la echipa națională / Profimedia

După cinci ani în care a îmbrăcat tricoul celor de la Rangers, Ianis Hagi a schimbat campionat și a acceptat o nouă provocare în Superliga Turciei. Acesta a impresionat deja la Alanyaspor și a marcat de două ori de la sosirea în ”Țara Semilunii”.

Marius Șumudică a vorbit despre adaptarea fotbalistului român în acest campionat și l-a recomandat pe acesta granzilor Fenerbahce și Beșiktaș.

Ianis Hagi, la un club de calibru din Turcia? Ce spune Marius Șumudică

După zece meciuri jucate în tricoul celor de la Alanyaspor, Ianis Hagi i-a cucerit pe turci, având două goluri marcate și o pasă decisivă. Marius Șumudică a vorbit în presa din Turcia despre fotbalistul român.

Tehnicianul care le-a pregătit pe Kayserispor, Gaziantep, Rizespor și Malatyaspor l-a recomandat pe căpitanul naționalei României la granzii din Turcia și a transmis că are capacitatea de a-și duce actuala echipă la un alt nivel.

„Ianis Hagi a suferit o accidentare la fosta sa echipă. Este un fotbalist care are foarte mare calitate și poate folosi ambele picioare foarte bine. Cred că Ianis Hagi va reuși multe la Alanyaspor și va duce echipa la nivelul următor.

Nu spun asta pentru că e copilul lui Gheorghe Hagi. Ianis este un fotbalist foarte talentat și cu mult potențial, asta arată pe teren. Este căpitanul echipei noastre naționale, poate fi transferat de echipele din Istanbul, cum ar fi Fenerbahçe și Beșiktaș”, a declarat Marius Șumudică, potrivit ajansspor.com.

