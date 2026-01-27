Marius Şumudică, întrebare fără răspuns! Apelul făcut în Arabia Saudită: "Oameni buni, de ce?" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Şumudică, întrebare fără răspuns! Apelul făcut în Arabia Saudită: "Oameni buni, de ce?"

Marius Şumudică, întrebare fără răspuns! Apelul făcut în Arabia Saudită: "Oameni buni, de ce?"

Marius Şumudică, întrebare fără răspuns! Apelul făcut în Arabia Saudită: “Oameni buni, de ce?”

Alex Masgras Publicat: 27 ianuarie 2026, 10:00

Marius Şumudică, întrebare fără răspuns! Apelul făcut în Arabia Saudită: Oameni buni, de ce?

Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Instagram Al-Okhdood

Al-Okhdood, echipa antrenată de Marius Şumudică, a pierdut meciul de pe terenul lui Al-Ittihad, scor 1-2, în etapa cu numărul 18 din Arabia Saudită. Echipa antrenorului român a rămas pe locul 17, cu odar 9 puncte în clasament.

La finalul meciului contra vedetelor lui Al-Ittihad, Marius Şumudică a ţinut un discurs neobişnuit. Fostul antrenor al lui Rapid a lansat o întrebare pentru jucătorii din Arabia Saudită care evită să vină la Najran, oraşul din care este Al-Okhdood.

Marius Şumudică, apel pentru jucătorii din Arabia Saudită: “De ce vreți să stați pe bancă sau să nu prindeți lotul?”

Şumudică nu înţelege de ce cei mai mulţi jucători saudiţi refuză acest oraş şi preferă să fie rezerve la alte echipe, când ar putea să joace la o echipă precum Al-Okhdood:

“Pentru mine, există această mare întrebare în această țară. Și vreau să adresez această întrebare jucătorilor saudiți, care nu joacă la echipele lor. Când vedeți un antrenor care vă oferă încredere, care vrea să vă dea șanse să jucați… Dar ei preferă să stea la alte echipe și să nu joace.

Nimeni nu vrea să vină la Najran (n.r. orașul de unde e Al-Okhdood). Credeți-mă! Am lucrat la Riad, pe când eram la Al-Shabab, am lucrat la Al-Qassim, când eram la Al-Raed, iar acum sunt la Najran. Și mă simt foarte bine!

Oameni buni, Najran e un oraș din Arabia Saudită și e un oraș frumos, veniți aici! Veniți aici, pentru că aici e un antrenor care crede în jucătorii saudiți!

Veniți aici, pentru că aveți șansa să jucați. De ce vreți să stați pe bancă sau să nu prindeți lotul, când puteți veni, la Najran, ca să jucați?! Aceasta e întrebarea mea și, deocamdată, n-am un răspuns”, a declarat Marius Şumudică, citat de digisport.ro.

