Marius Şumudică transferă un jucător care a vrut să-l bată pe Mircea Lucescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Marius Şumudică transferă un jucător care a vrut să-l bată pe Mircea Lucescu

Radu Constantin Publicat: 15 ianuarie 2026, 11:11

Marius Șumudică pregăteşte un transfer important la Al-Okhdood. Este vorba de brazilianul Douglas Costa. Fotbalistul este liber de contrat şi sunt şanse foarte mari să ajungă la un acord cu formaţia pregătită de român, anunţă iamsport.ro.

Douglas Costa și-a început cariera de fotbalist în Brazilia, la Gremio, iar în 2010 a sosit sub comanda lui Mircea Lucescu la Șahtior Donețk. Cu tehnicianul român el a cunoscut succesul, pentru că a evoluat în nu mai puţin de 124 de partide şi a marcat 29 de goluri, iar pentru el a urmat vârful carierei, cu transferuri la Bayern şi Juventus. Totuşi, Mircea Lucescu a povestit un moment mai puţin ştiut, atunci când brazilianul Costa – aflat la început de carieră – a sărit la bătaie. Ce s-a întâmplat?

“Am jucat un meci cu Zenit, am pierdut 1-0. După meci, erau niște puști de 19 ani, râdeau, glumeau, eu eram supărat tare. M-am dus spre ei și le-am zis: <<Bă, ați câștigat meciul?>>. Și atunci Douglas a luat o poziție cu pumnul în față, direct spre mine, îi era frică să nu fac ceva, să nu reacționez”, a povestit Mircea Lucescu, în 2024.

Douglas Costa, Mircea Lucescu și Alex Teixeira, la o prezentare oficială din 2010.

