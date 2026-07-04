Andrei Coubiș, pe lista unui club de top după evoluțiile de la U Cluj! Cine îl dorește pe stoperul de 1,2 milioane de euro

Andrei Coubiș și-a relansat cariera în momentul în care a decis să semneze cu Universitatea Cluj, iar evoluțiile solide din tricoul „șepcilor roșii” i-au adus și convocarea la naționala României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cumpărat pentru doar 125.000 de euro de la Sampdoria, stoperul ar putea aduce un profit uriaș, fiind pe lista unei echipe care evoluează constant în cupele europene.

Andrei Coubiș, transfer după doar jumătate de sezon la U Cluj?

Cu o cotă de piață de 1,2 milioane de euro, Andrei Coubiș are toate șansele să prindă un transfer important în această vară. Stoperul care l-a impresionat pe regretatul Mircea Lucescu se află pe lista celor de la Qarabag.

Fosta adversară a FCSB-ului din UEFA Europa League și-a manifestat interesul pentru fotbalistul în vârstă de 22 de ani, care ar putea pleca după doar jumătate de sezon în Liga 1.

„Clubul de fotbal Qarabag, care intenționează să își întărească linia defensivă, a adăugat un nume important pe lista de transferuri. Conform informațiilor exclusive obținute de 90plus.media, gruparea din Agdam este foarte interesată de fundașul central Andrei Coubiș, care evoluează în prezent pentru clubul românesc Universitatea Cluj.