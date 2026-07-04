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Andrei Coubiș, pe lista unui club de top după evoluțiile de la U Cluj! Cine îl dorește pe stoperul de 1,2 milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 4 iulie 2026, 18:03

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Andrei Coubiș, pe lista unui club de top după evoluțiile de la U Cluj! Cine îl dorește pe stoperul de 1,2 milioane de euro

Andrei Coubiș / Sportpictures

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Andrei Coubiș și-a relansat cariera în momentul în care a decis să semneze cu Universitatea Cluj, iar evoluțiile solide din tricoul „șepcilor roșii” i-au adus și convocarea la naționala României.

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Cumpărat pentru doar 125.000 de euro de la Sampdoria, stoperul ar putea aduce un profit uriaș, fiind pe lista unei echipe care evoluează constant în cupele europene.

Andrei Coubiș, transfer după doar jumătate de sezon la U Cluj?

Cu o cotă de piață de 1,2 milioane de euro, Andrei Coubiș are toate șansele să prindă un transfer important în această vară. Stoperul care l-a impresionat pe regretatul Mircea Lucescu se află pe lista celor de la Qarabag.

Fosta adversară a FCSB-ului din UEFA Europa League și-a manifestat interesul pentru fotbalistul în vârstă de 22 de ani, care ar putea pleca după doar jumătate de sezon în Liga 1.

„Clubul de fotbal Qarabag, care intenționează să își întărească linia defensivă, a adăugat un nume important pe lista de transferuri. Conform informațiilor exclusive obținute de 90plus.media, gruparea din Agdam este foarte interesată de fundașul central Andrei Coubiș, care evoluează în prezent pentru clubul românesc Universitatea Cluj.

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Dorind să sporească competitivitatea și siguranța în centrul defensivei, echipa a demarat deja primele contacte oficiale pentru transferul fotbalistului în vârstă de 22 de ani. Având în palmares perioade petrecute în structurile unor cluburi italiene precum AC Milan și Sampdoria, stoperul de origine română are o cotă de piață actuală estimată la 1,2 milioane de euro. Negocierile privind detaliile mutării tânărului fundaș, care a atras atenția prin evoluțiile sale constante din acest sezon, sunt în plină desfășurare”, au scris cei de la 90plus.media.

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