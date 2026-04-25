Mirel Rădoi, debut de coșmar la Gaziantep! A fost „sabotat” chiar de către un român

Mirel Rădoi nu a avut parte de debutul așteptat pe banca turcilor de la Gaziantep, echipa tehnicianului român suferind o înfrângere usturătoare pe terenul celor de la Eyupspor.
Cu Deian Sorescu și Alexandru Maxim titulari, dar și cu Denis Drăguș intrat în repriza a doua, Gaziantep a pierdut fără drept de apel în cadrul etapei cu numărul 31 din Turcia.
Eyupspor – Gaziantep 3-0
La primul meci pe banca celor de la Gaziantep, Mirel Rădoi a suferit un eșec fără drept de apel în disputa contra celor de la Eyupspor, în etapa cu numărul 31 din Turcia.
După o primă repriză în care echipa românului a reușit să reziste, gazdele au deschis scorul în minutul 62 prin Buzuk, asistat de Denis Radu. Raux Yao a dat lovitura pentru Eyupspor trei minute mai târziu, iar scorul final a fost stabilit de Altunbas (min. 78).
Deian Sorescu și Alexandru Maxim au fost titulari în echipa lui Mirel Rădoi, în timp ce Denis Drăguș a fost introdus pe teren în minutul 64, fără a avea însă vreo influență asupra rezultatului final.
Gaziantep rămâne pentru moment pe locul al zecelea în Superliga Turciei, cu un total de 37 de puncte. Următorul meci va fi pe teren propriu, contra celor de la Beșiktaș.
- Mirel Rădoi, semnal de alarmă după debutul de coșmar la Gaziantep: „Trebuie să ne corectăm greșelile cât mai repede”
- Nebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme
- Pep Guardiola, moment uluitor cu un suporter Arsenal: „Te urăsc, mi-ai distrus viața”
- “Nebunie” în Grecia, înainte de finala Cupei, dintre PAOK şi OFI Creta! Ce au făcut fanii celor două echipe
- Nebunie în Portugalia! Echipa de liga a doua care scrie istorie și e la un pas de Europa League