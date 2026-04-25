Mirel Rădoi, debut de coșmar la Gaziantep! A fost „sabotat” chiar de către un român

Mirel Rădoi nu a avut parte de debutul așteptat pe banca turcilor de la Gaziantep, echipa tehnicianului român suferind o înfrângere usturătoare pe terenul celor de la Eyupspor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu Deian Sorescu și Alexandru Maxim titulari, dar și cu Denis Drăguș intrat în repriza a doua, Gaziantep a pierdut fără drept de apel în cadrul etapei cu numărul 31 din Turcia.

Eyupspor – Gaziantep 3-0

La primul meci pe banca celor de la Gaziantep, Mirel Rădoi a suferit un eșec fără drept de apel în disputa contra celor de la Eyupspor, în etapa cu numărul 31 din Turcia.

După o primă repriză în care echipa românului a reușit să reziste, gazdele au deschis scorul în minutul 62 prin Buzuk, asistat de Denis Radu. Raux Yao a dat lovitura pentru Eyupspor trei minute mai târziu, iar scorul final a fost stabilit de Altunbas (min. 78).

Deian Sorescu și Alexandru Maxim au fost titulari în echipa lui Mirel Rădoi, în timp ce Denis Drăguș a fost introdus pe teren în minutul 64, fără a avea însă vreo influență asupra rezultatului final.