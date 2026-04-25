Mirel Rădoi, debut de coșmar la Gaziantep! A fost „sabotat” chiar de către un român

Daniel Işvanca Publicat: 25 aprilie 2026, 16:24

Mirel Rădoi nu a avut parte de debutul așteptat pe banca turcilor de la Gaziantep, echipa tehnicianului român suferind o înfrângere usturătoare pe terenul celor de la Eyupspor.

Cu Deian Sorescu și Alexandru Maxim titulari, dar și cu Denis Drăguș intrat în repriza a doua, Gaziantep a pierdut fără drept de apel în cadrul etapei cu numărul 31 din Turcia.

Eyupspor – Gaziantep 3-0

După o primă repriză în care echipa românului a reușit să reziste, gazdele au deschis scorul în minutul 62 prin Buzuk, asistat de Denis Radu. Raux Yao a dat lovitura pentru Eyupspor trei minute mai târziu, iar scorul final a fost stabilit de Altunbas (min. 78).

Gaziantep rămâne pentru moment pe locul al zecelea în Superliga Turciei, cu un total de 37 de puncte. Următorul meci va fi pe teren propriu, contra celor de la Beșiktaș.

