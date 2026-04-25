Mirel Rădoi, semnal de alarmă după debutul de coșmar la Gaziantep: „Trebuie să ne corectăm greșelile cât mai repede”

Plecat de pe banca celor de la FCSB după doar cinci partide, Mirel Rădoi a debutat sâmbătă în calitate de antrenor principal al celor de la Gaziantep. Meciul a fost unul de coșmar pentru român, echipa sa fiind învinsă pe terenul lui Eyupspor, scor 3-0.
Una dintre cele trei reușite ale gazdelor a fost asistată de românul Denis Radu. După fluierul final, tehnicianul român a tras un semnal de alarmă.
Mirel Rădoi: „Meci dezamăgitor pentru noi”
Mirel Rădoi nu a avut parte de debutul pe care și l-ar fi dorit pe banca celor de la Gaziantep, echipa sa fiind învinsă de o manieră categorică pe terenul lui Eyuspor.
După fluierul final, tehnicianul român a încercat să găsească explicații pentru jocul modest al formației sale și a tras un semnal de alarmă pentru jucători.
„Rezultatul nu a fost cel pe care îl așteptam. Am venit aici să obținem cele trei puncte, dar nu am reușit. Privind jocul, pot spune că am avut patru ocazii clare de a marca.
Dacă am fi fructificat aceste șanse, lucrurile ar fi putut sta diferit. Analizând golurile pe care le-am primit, trebuie să ne corectăm greșelile cât mai repede.
Trebuie să învățăm din erorile noastre. A fost un meci dificil și dezamăgitor pentru noi”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit celor de la trtspor.com.
- Nebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme
- Pep Guardiola, moment uluitor cu un suporter Arsenal: „Te urăsc, mi-ai distrus viața”
- “Nebunie” în Grecia, înainte de finala Cupei, dintre PAOK şi OFI Creta! Ce au făcut fanii celor două echipe
- Mirel Rădoi, debut de coșmar la Gaziantep! A fost „sabotat” chiar de către un român
- Nebunie în Portugalia! Echipa de liga a doua care scrie istorie și e la un pas de Europa League