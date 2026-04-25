Mirel Rădoi, semnal de alarmă după debutul de coșmar la Gaziantep: „Trebuie să ne corectăm greșelile cât mai repede”

Daniel Işvanca Publicat: 25 aprilie 2026, 18:14

Mirel Rădoi / X

Plecat de pe banca celor de la FCSB după doar cinci partide, Mirel Rădoi a debutat sâmbătă în calitate de antrenor principal al celor de la Gaziantep. Meciul a fost unul de coșmar pentru român, echipa sa fiind învinsă pe terenul lui Eyupspor, scor 3-0.

Una dintre cele trei reușite ale gazdelor a fost asistată de românul Denis Radu. După fluierul final, tehnicianul român a tras un semnal de alarmă.

Mirel Rădoi: „Meci dezamăgitor pentru noi”

Mirel Rădoi nu a avut parte de debutul pe care și l-ar fi dorit pe banca celor de la Gaziantep, echipa sa fiind învinsă de o manieră categorică pe terenul lui Eyuspor.

După fluierul final, tehnicianul român a încercat să găsească explicații pentru jocul modest al formației sale și a tras un semnal de alarmă pentru jucători.

„Rezultatul nu a fost cel pe care îl așteptam. Am venit aici să obținem cele trei puncte, dar nu am reușit. Privind jocul, pot spune că am avut patru ocazii clare de a marca.

Dacă am fi fructificat aceste șanse, lucrurile ar fi putut sta diferit. Analizând golurile pe care le-am primit, trebuie să ne corectăm greșelile cât mai repede.

Trebuie să învățăm din erorile noastre. A fost un meci dificil și dezamăgitor pentru noi”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit celor de la trtspor.com.

