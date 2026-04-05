Moment istoric în fotbal! “Regula Wenger” a offside-ului, folosită în premieră. Ce alte inovații au apărut

Regula offside-ului susținută vehement de Arsene Wenger a fost folosită în premieră în campionatul de fotbal din Canada, acolo unde IFAB a decis să testeze “terenul”. Pentru prima dată, nu s-a semnalizat deliberat o poziție neregulamentară în momentul în care un jucător aflat în ofensivă s-a aflat în fața unui apărător, pentru că nu avea tot corpul în fața sa.

Forge și Atletico Ottawa, două echipe din Canada, au devenit martore la scrierea unei noi pagini de istorie în fotbal. La meciul care a avut loc sâmbătă seara în America de Nord și care a deschis campionatul țării respective, au fost folosite două reguli noi, una dintre ele fiind extrem de cunoscută, și anume cea care în mod popular îi poartă numele lui Arsene Wenger.

Cum s-a jucat primul meci sub “Regula Wenger”

Recent, IFAB (Consiliul Internațional al Asociației de Fotbal) a decis să testeze “Regula Wenger”, cea în care offside-ul se acordă doar dacă un jucător de atac se află cu tot corpul în fața apărătorului.

Canada a fost țara desemnată în care să se efectueze aceste schimbări, iar tot acolo a apărut și o nouă inovație, sistemul de challenge-uri la care antrenorii unei echipe pot apela de două ori, modalitate folosită și în alte sporturi.

În primul meci din noul sezon dintre Forge și Atletico Ottawa, primul moment interesant s-a produs în minutul 15, când gazdele au primit o lovitură de la 11 metri. Antrenorul oaspeților a apelat la un challenge, iar arbitrul s-a folosit de Football Video Support, aceasta fiind denumirea oficială. Ce e diferit de VAR este că antrenorii sunt cei care decid dacă anumite faze trebuie revăzute, ci nu oamenii de la camera video.