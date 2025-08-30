Naționala Portugaliei, tribut emoționant în memoria lui Diogo Jota. Decizia luată la nivel de echipă - Antena Sport

Naționala Portugaliei va disputa în luna septembrie primele meciuri după moartea tragică a lui Diogo Jota și a fratelui său, Andre Silva. Înainte de partidele cu Armenia și Ungaria din preliminariile pentru Cupa Mondială, selecționerul Roberto Martinez a făcut un anunț cu privire la un tribut al lusitanilor pentru fostul fostbalist al lui Liverpool.

Portugalia începe abia acum campania de calificare pentru World Cup 2026, turneu transmis în exclusivitate în universul Antena.

Numărul lui Diogo Jota, transmis lui Ruben Neves

Lumea fotbalului a fost șocată pe data de 3 iulie, atunci când Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, au decedat în urma unui accident rutier. La câteva zile distanță, la funeraliile celor doi au asistat colegi de echipă și de națională, dar și foști coechipieri, printre care și Ruben Neves.

Fostul mijlocaș de la Wolverhampton a împărțit vestiarul cu Jota la echipa “lupilor” și a zburat noaptea să asiste la înmormântare, după ce a disputat un meci în tricoul lui Al-Hilal. Neves, unul dintre cei mai buni prieteni ai fostului jucător de la Liverpool, va fi și cel care va prelua tricoul cu numărul “21”, în semn de tribut adus de naționala lusitană.

Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, a vorbit și el despre această decizie și l-a catalogat pe jucătorul din Arabia Saudită drept omul care ar trebui să preia numărul pe care l-a purtat Diogo Jota în carieră.