“Nebunie” în Grecia, înainte de finala Cupei, dintre PAOK şi OFI Creta! Ce au făcut fanii celor două echipe

Bogdan Stănescu Publicat: 25 aprilie 2026, 16:50

Nebunie în Grecia, înainte de finala Cupei, dintre PAOK şi OFI Creta! Ce au făcut fanii celor două echipe

Fanii lui PAOK şi cei ai lui OFI Creta, în Volos / captura video X

Fanii lui PAOK şi cei ai lui OFI Creta au luat cu asalt oraşul Volos, unde se dispută finala Cupei Greciei. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu joacă cu trofeul pe masă, în direct în AntenaPLAY, de la ora 20:30.

Răzvan Lucescu are şansa de a cuceri al patrulea său trofeu pe banca lui PAOK Salonic, având în prezent două titluri şi două Cupe ale Greciei cu această echipă.

Fanii lui PAOK şi ai lui OFI Creta au cântat împreună înainte de finala Cupei Greciei (20:30, în direct în AntenaPLAY)

Fanii celor două formaţii au fost, până acum, extrem de civilizaţi. Ei chiar au cântat împreună pe străzile din Volos, înainte de meciul care are o miză uriaşă.

Un alt clip apărut pe reţelele sociale îi înfăţişează pe fanii lui OFI cântând, în timp ce un suporter al lui PAOK îi urmărea cu băieţelul lui pe umeri. Cel mic avea un tricou al lui PAOK cu Vieirinha (40 de ani), fostul jucător legendar al echipei antrenate de Răzvan Lucescu, ce s-a retras la finalul sezonului trecut. Vieirinha a jucat ultimul său meci în direct în AntenaPLAY. Ultimul joc din cariera lui a fost chiar un derby cu AEK, câştigat de PAOK cu 1-0. Vieirinha şi-a luat rămas-bun de la colegi, fani şi antrenori cu lacrimi în ochi.

