Revoltă în India după vizita lui Lionel Messi! Siguranţa argentinianului a fost pusă în pericol - Antena Sport

Autorităţile indiene au anunţat, sâmbătă, o anchetă în urma revoltelor care au determinat evacuarea fotbalistului argentinian Lionel Messi de pe un stadion din oraşul Kolkata, din vestul ţării, incident care a dus la acuzaţii de corupţie politică şi fraudă la adresa organizatorilor, informează EFE.

Criza a izbucnit după ce vizita starului argentinian a trebuit să fie întreruptă după 22 de minute din cauza unor obiecte aruncate şi a invadării perimetrului de securitate.

Revoltă în India după vizita lui Lionel Messi! Siguranţa argentinianului a fost pusă în pericol

“Sunt profund consternată şi şocată de proasta gestionare de astăzi pe stadionul Salt Lake”, a declarat Mamata Banerjee, ministrul şef al Bengalului de Vest, într-un comunicat dat publicităţii.

Banerjee a anunţat, de asemenea, crearea unui comitet condus de un judecător, cu mandatul de a investiga deficienţele de securitate care l-au pus în pericol pe starul lui Inter Miami şi au dus la acuzaţii ale poliţiei în oraş.

Ministrul adjunct al Educaţiei din India, Sukanta Majumder, a acuzat partidul de guvernământ din regiune că a “deturnat” evenimentul şi a provocat dezastrul printr-o schemă de corupţie la vânzarea de bilete.