Revoltă în India după vizita lui Lionel Messi! Siguranţa argentinianului a fost pusă în pericol - Antena Sport

Autorităţile indiene au anunţat, sâmbătă, o anchetă în urma revoltelor care au determinat evacuarea fotbalistului argentinian Lionel Messi de pe un stadion din oraşul Kolkata, din vestul ţării, incident care a dus la acuzaţii de corupţie politică şi fraudă la adresa organizatorilor, informează EFE.
Criza a izbucnit după ce vizita starului argentinian a trebuit să fie întreruptă după 22 de minute din cauza unor obiecte aruncate şi a invadării perimetrului de securitate.
Revoltă în India după vizita lui Lionel Messi! Siguranţa argentinianului a fost pusă în pericol
“Sunt profund consternată şi şocată de proasta gestionare de astăzi pe stadionul Salt Lake”, a declarat Mamata Banerjee, ministrul şef al Bengalului de Vest, într-un comunicat dat publicităţii.
Banerjee a anunţat, de asemenea, crearea unui comitet condus de un judecător, cu mandatul de a investiga deficienţele de securitate care l-au pus în pericol pe starul lui Inter Miami şi au dus la acuzaţii ale poliţiei în oraş.
Ministrul adjunct al Educaţiei din India, Sukanta Majumder, a acuzat partidul de guvernământ din regiune că a “deturnat” evenimentul şi a provocat dezastrul printr-o schemă de corupţie la vânzarea de bilete.
Controversa a izbucnit în interiorul stadionului Salt Lake, oficial cunoscut ca Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, unde mii de fani au denunţat o înşelătorie după ce au plătit bilete scumpe şi au văzut cum un zid de politicieni şi oficiali i-a blocat jucătorului vederea pentru a face fotografii, împiedicând spectacolul sportiv.
În urma revoltelor de pe stadion şi a protestelor de la hotelul jucătorului, anturajul lui Messi a părăsit Kolkata sub pază intensă pentru a-şi continua turneul în oraşul Hyderabad.
Messi a aterizat sâmbătă în Kolkata, întâmpinat de o mulţime frenetică care a stat toată noaptea în faţa aeroportului şi a hotelului, pentru a marca începutul turneului intitulat “GOAT Tour” (Greatest of All Time), eveniment care reprezintă revenirea starului argentinian pe subcontinent după 14 ani şi reaprinzând o pasiune aproape religioasă în capitala fotbalului indian.
