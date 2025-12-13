Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Revoltă în India după vizita lui Lionel Messi! Siguranţa argentinianului a fost pusă în pericol - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Revoltă în India după vizita lui Lionel Messi! Siguranţa argentinianului a fost pusă în pericol

Revoltă în India după vizita lui Lionel Messi! Siguranţa argentinianului a fost pusă în pericol

Alex Masgras Publicat: 13 decembrie 2025, 16:30

Comentarii
Revoltă în India după vizita lui Lionel Messi! Siguranţa argentinianului a fost pusă în pericol

Lionel Messi, în India / Colaj Profimedia

Autorităţile indiene au anunţat, sâmbătă, o anchetă în urma revoltelor care au determinat evacuarea fotbalistului argentinian Lionel Messi de pe un stadion din oraşul Kolkata, din vestul ţării, incident care a dus la acuzaţii de corupţie politică şi fraudă la adresa organizatorilor, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Criza a izbucnit după ce vizita starului argentinian a trebuit să fie întreruptă după 22 de minute din cauza unor obiecte aruncate şi a invadării perimetrului de securitate.

Revoltă în India după vizita lui Lionel Messi! Siguranţa argentinianului a fost pusă în pericol

“Sunt profund consternată şi şocată de proasta gestionare de astăzi pe stadionul Salt Lake”, a declarat Mamata Banerjee, ministrul şef al Bengalului de Vest, într-un comunicat dat publicităţii.

Banerjee a anunţat, de asemenea, crearea unui comitet condus de un judecător, cu mandatul de a investiga deficienţele de securitate care l-au pus în pericol pe starul lui Inter Miami şi au dus la acuzaţii ale poliţiei în oraş.

Ministrul adjunct al Educaţiei din India, Sukanta Majumder, a acuzat partidul de guvernământ din regiune că a “deturnat” evenimentul şi a provocat dezastrul printr-o schemă de corupţie la vânzarea de bilete.

Reclamă
Reclamă

Controversa a izbucnit în interiorul stadionului Salt Lake, oficial cunoscut ca Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, unde mii de fani au denunţat o înşelătorie după ce au plătit bilete scumpe şi au văzut cum un zid de politicieni şi oficiali i-a blocat jucătorului vederea pentru a face fotografii, împiedicând spectacolul sportiv.

În urma revoltelor de pe stadion şi a protestelor de la hotelul jucătorului, anturajul lui Messi a părăsit Kolkata sub pază intensă pentru a-şi continua turneul în oraşul Hyderabad.

Messi a aterizat sâmbătă în Kolkata, întâmpinat de o mulţime frenetică care a stat toată noaptea în faţa aeroportului şi a hotelului, pentru a marca începutul turneului intitulat “GOAT Tour” (Greatest of All Time), eveniment care reprezintă revenirea starului argentinian pe subcontinent după 14 ani şi reaprinzând o pasiune aproape religioasă în capitala fotbalului indian.

Incident grav la metrou: femeie lovită de tren, după ce a coborât pe șine la Crângași. Victima a muritIncident grav la metrou: femeie lovită de tren, după ce a coborât pe șine la Crângași. Victima a murit
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul european cu 50 de locuitori. "Cel mai mic oraş din lume" se află la doar 12 ore cu maşina de România
Observator
Oraşul european cu 50 de locuitori. "Cel mai mic oraş din lume" se află la doar 12 ore cu maşina de România
Ultimele informații despre Lixandru și Miculescu înainte de FCSB – Slobozia. „Mă sperie!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ultimele informații despre Lixandru și Miculescu înainte de FCSB – Slobozia. „Mă sperie!”. Exclusiv
18:31
Au bătut palma! Primul transfer al iernii la Real Madrid
18:12
S-a marcat cel mai rapid gol al sezonului în Premier League! Cine l-a reușit și de cât timp a avut nevoie
18:01
Nota primită de Ianis Hagi în Kayserispor – Alanyaspor! Internaţionalul român a jucat 71 de minute
17:42
Cristi Chivu vrea fundaș din Serie A! Mutarea ar costa 20 de milioane de euro
17:24
FotoMohamed Salah a revenit la Liverpool! Cum a reacţionat Anfield când egipteanul a intrat pe teren
17:23
Nota primită de Denis Drăguș în Rizespor – Eyupspor 3-0. Valentin Mihăilă, rezervă neutilizată
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi” 6 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”