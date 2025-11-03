Nota primită de Ianis Hagi după ce a fost titular în duelul românilor din Turcia - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 3 noiembrie 2025, 21:01

Nota primită de Ianis Hagi după ce a fost titular în duelul românilor din Turcia

Ianis Hagi, în timpul unui meci / Profimedia

Ianis Hagi a fost titular în duelul românilor din Turcia. Internaționalul român de 27 de ani a fost schimbat pe final în partida dintre Alanyaspor și Gaziantep, încheiată cu scorul de 0-0, în etapa a 11-a din campionatul Turciei. 

Ianis Hagi a părăsit terenul în minutul 83, atunci când a fost trimis în joc veteranul turc Efecan Karaca, în vârstă de 35 de ani. 

Nota primită de Ianis Hagi după ce a fost titular în Alanyaspor – Gaziantep 

Grație evoluției din meciul cu Gaziantep, Ianis Hagi a primit nota 7,1, din partea celor de la sofascore.ro. Internaționalul român a fost unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la Alanyaspor, cel mai bine notat fiind Nicolas Janvier, care a primit nota 7,4. 

La Gaziantep, Alexandru Maxim a fost titular. Mijlocașul de 35 de ani, care este căpitanul echipei sale, a primit nota 7,3, a doua cea mai mare de la Gaziantep, după cea primită de Semih Guler (7,4). 

Deian Sorescu, celălalt român de la Gaziantep, a rămas pe bancă în duelul cu Alanyaspor, după ce în meciul din runda trecută cu Fenerbahce, a evoluat timp de o repriză. 

După rezultatul obținut, Gaziantep a acumulat 18 puncte și a urcat pe locul 6, în timp ce Alanyaspor a urcat și ea o poziție, până pe 9, cu 14 puncte. 

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
