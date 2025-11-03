Nota primită de Ianis Hagi după ce a fost titular în duelul românilor din Turcia - Antena Sport

Ianis Hagi a fost titular în duelul românilor din Turcia. Internaționalul român de 27 de ani a fost schimbat pe final în partida dintre Alanyaspor și Gaziantep, încheiată cu scorul de 0-0, în etapa a 11-a din campionatul Turciei.

Ianis Hagi a părăsit terenul în minutul 83, atunci când a fost trimis în joc veteranul turc Efecan Karaca, în vârstă de 35 de ani.

Nota primită de Ianis Hagi după ce a fost titular în Alanyaspor – Gaziantep

Grație evoluției din meciul cu Gaziantep, Ianis Hagi a primit nota 7,1, din partea celor de la sofascore.ro. Internaționalul român a fost unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la Alanyaspor, cel mai bine notat fiind Nicolas Janvier, care a primit nota 7,4.

La Gaziantep, Alexandru Maxim a fost titular. Mijlocașul de 35 de ani, care este căpitanul echipei sale, a primit nota 7,3, a doua cea mai mare de la Gaziantep, după cea primită de Semih Guler (7,4).

Deian Sorescu, celălalt român de la Gaziantep, a rămas pe bancă în duelul cu Alanyaspor, după ce în meciul din runda trecută cu Fenerbahce, a evoluat timp de o repriză.