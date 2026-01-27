Nu toți eroii poartă mănuși: „Un fenomen!” A apărat cu mâinile goale și a adus trofeul echipei sale - Antena Sport

Coquimbo Unido a câștigat în premieră Supercupa statului Chile, după o finală dramatică împotriva lui Universidad Católica. La Viña del Mar, Coquimbo s-a impus cu 8-7 la loviturile de departajare, asta după ce scorul fusese 0-0 la capătul a 120 de minute.
Eroul finalei a fost Diego „Mono” Sánchez, portarul de 38 de ani al celor de la Coquimbo, care a apărat două penalty-uri. Și a făcut-o într-un mod extrem de spectaculos: cu mâinile goale, fără mănuși.
Inspirat de Ricardo, portarul Portugaliei
Asta nu a fost tot. Pe deasupra, Sánchez a și transformat o lovitură de departajare. Imediat după meci, Mono a explicat gestul său de a apăra cu palmele goale. „Exact ca Ricardo (n.r. – portarul Portugaliei la EURO 2004, unde a apărat fără mănuși la penalty-uri, contra Angliei). El m-a inspirat”, a spus Mono Sánchez, imediat după joc, pentru TNT Sports.
„Nu am studiat nimic înainte. A fost doar experiența, modul în care am manageriat momentul, emoțiile. Experiența te învață. Am 20 de ani de când joc fotbal”, a mai zis portarul veteran.
„A furat tot show-ul!”
Performanța lui Mono Sánchez a fost îndelung comentată de toată presa din America de Sud și Centrală. „A furat tot show-ul”, a scris publicația argentiniană Olé, în timp ce mexicanii de la Octava Sports l-au numit pe portarul lui Coquimbo „un fenomen”.
Diego „Mono” Sánchez a jucat, de-a lungul carierei, doar în Chile și nu are nicio selecție la echipa națională. A fost convocat pentru două amicale, în 2014, dar nu a apucat să debuteze pentru Chile.
